Ile Maurice: (CSG) Income Allowance - Ces Rs 1 000 tant attendues...

Qui aura droit à la Social Contribution (CSG) Income Allowance ? Tous les salariés, qu'ils soient du secteur public ou privé, ainsi que ceux travaillant à leur propre compte et qui touchent jusqu'à Rs 50 000 par mois, sont éligibles à cette allocation.

Elle sera créditée directement par la Mauritius Revenue Authority (MRA) à leur compte bancaire. Ceux qui n'ont pas de compte bancaire devront en ouvrir un, rappelle la MRA. Au cas où le compte de la personne n'est pas enregistré auprès de la MRA, elle devra lui communiquer les détails.

Ces Rs 1 000 seront payées pendant le mois de juillet. Si les revenus d'un bénéficiaire ont dépassé Rs 50 000 en juin, il percevra quand même les Rs 1 000 car la MRA se basera sur son salaire de mai. À condition bien sûr que ses revenus de mai n'atteignent pas Rs 50 000. Donc tout ajustement salarial à la hausse après mai 2022 n'empêcherait pas la personne de bénéficier des Rs 1000. Pour rappel, la plupart des self-employed qui ont bénéficié du Self-Employed Assistance Scheme sont déjà enregistrés auprès de la MRA.

Les autres conditions concernent ceux travaillant à leur propre compte. Ils doivent avoir été enregistrés auprès de la MRA au plus tard le 7 juin 2022 et être en règle avec leurs contributions à la CSG. Il faut aussi que leurs revenus totaux, incluant la pension de retraite ou tout autre pension, comme celle des veuves, ne dépassent pas Rs 50 000. Toute personne âgée entre 60 et 65 ans, bénéficiant de la pension de vieillisse de Rs 10 000 aura aussi droit à ces Rs 1 000 si elle travaille et que le total de ses revenus ne dépasse pas Rs 50 000. Les bénéficiaires doivent être âgés de 16 à 65 ans.

L'assistant directeur de la MRA, Roshan Oree, a fait remarquer dans une déclaration à la MBC, que les Rs 1 000 seront payées sur 12 mois plus un treizième mois. Rs 13 000 au total donc pour chaque bénéficiaire éligible pendant un an. Contrairement à ce que le ministre Renganaden Padayachy avait souligné après le budget que toute personne aurait droit à cette compensation jusqu'à sa retraite à Rs 65 ans.

En parallèle: "Mark-up" de 20 à 25 % sur plusieurs produits...

Le 1ᵉʳ juillet marque également la fin des subventions sur certains produits. Comme le souligne le secrétaire de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM), Jayen Chellum, il y a un mark-up de 20 à 25 % sur plusieurs produits comme le lait, les grains secs, l'huile, le fromage, les céréales de blé, la margarine ou la tomate en conserve. "Ce qui est déjà très élevé. Il faudra désormais plus de contrôle des prix dans les différentes surfaces pour que le consommateur puisse comparer et savoir si le prix a été exagéré ou pas." Pour lui, les Rs 1 000 du "Social Contribution (CSG) Income Allowance" et la fin des subventions sur plusieurs produits est "enn partaz fardo. In tir sa lor gouvernma pou pas sa konsomater me eski Rs 1000 asé ?."