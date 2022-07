Madagascar: Lutte contre la malnutrition dans le Sud - La France à la rescousse de 40 000 enfants

La volonté du gouvernement français de soutenir la lutte contre la malnutrition dans le sud apporte ses fruits. " 40 000 enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes et allaitantes bénéficient d'un complément nutritionnel ", grâce au déploiement des aides françaises à travers le programme alimentaire mondial à Madagascar.

Les actions menées ont été axées sur la distribution d'aliments nutritifs spécialisés et la création de jardins potagers afin de pouvoir favoriser la diversification du régime alimentaire de ces personnes vulnérables à travers le soutien au programme " Miaro " développé par le PAM dans le Sud du pays. Ce projet a été dopé par l'injection de 1,5 million d'euros de la France. En avril dernier, le programme alimentaire mondial a officialisé l'octroi de ce don du gouvernement français qui sera destiné, à cet effet, à financer les projets de l'organisme onusien pour le traitement et la prévention de la malnutrition aiguë chez les enfants dans le sud de Madagascar.

L'enveloppe porte à 4,7 millions d'euros les dons de la France au PAM à Madagascar au cours des trois dernières années, et renforce les engagements du gouvernement français en faveur de la lutte contre ce fléau dans cette partie de l'île. " La France est activement engagée, depuis des années, dans la lutte contre le fléau de la malnutrition. Elle s'associe pleinement aux efforts de la communauté internationale et des ONG pour lutter contre la crise nutritionnelle qui frappe le Sud de Madagascar, en appuyant la réponse du PAM, et en venant ainsi en aide aux enfants les plus démunis " a, d'ailleurs, déclaré Christophe Bouchard, ambassadeur français, lors de l'officialisation de ce don en avril dernier. Maintenant, " les populations du Sud de Madagascar bénéficieront d'une alimentation plus nutritive et plus diversifiée ", soutient l'ambassade de France, et ce grâce, entre autres, à la mise en œuvre de ce projet du PAM.