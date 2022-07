Madagascar: Engagements environnementaux d'Ambatovy - Déjà 40 ha de terrain défrichés, restaurés

Quarante hectares de terrain défrichés dans le cadre de ses activités sont aujourd'hui restaurés par Ambatovy et à terme, une moyenne de 25 ha par an, le seront.

La compagnie minière dispose de programmes spécifiques de restauration écologique, en parallèle à ses activités d'extraction. Les expériences et pratiques, adoptées par la compagnie dans ce domaine, ont été au cœur des attentions des étudiants de la Faculté des Sciences de l'Université d'Antananarivo dernièrement. Dans le cadre d'une session d'information organisée le 17 juin 2022, par les Mention Entomologie- Cultures, Élevage et Santé (E- CES) et Mention Biologie et Ecologie Végétales de cette Faculté, le département environnement d'Ambatovy a expliqué aux étudiants et enseignants ces différents programme de restauration écologique menée dans et autour de son site minier à Moramanga : les différentes étapes, périodes et méthodologies. La restauration se poursuivra au-delà de la fin de l'exploitation et la compagnie en assurera le suivi et le contrôle.

La session d'information qui s'est tenue à Ankatso était également l'occasion pour les étudiants et les enseignants à la Faculté des Sciences, de s'enquérir des informations sur les activités d'Ambatovy en général, et les retombées économiques de l'implantation de la compagnie à Madagascar, en particulier.