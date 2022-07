Madagascar: " Tsenaben'ny Fizahantany " - Plus de 15 000 visiteurs attendus à la 6e édition du salon

La 6e édition du " Tsenaben'ny Fizahantany " aura lieu du 08 au 10 juillet 2022 à la Gare Soarano - Analakely.

" Il s'agit notamment d'un rendez-vous incontournable des touristes nationaux qui sont en quête de bons plans voyages, surtout dans le cadre de la préparation des grandes vacances pour cette année. Ce salon des Bons Plans Tourisme de Madagascar est organisé par le ministère en charge du Tourisme et l'Office National du Tourisme de Madagascar, avec l'appui financier du programme PIC (Pôle Intégré de Croissance). Plus de 15 000 visiteurs seront ainsi attendus pour cette 6e édition du " Tsenaben'ny Fizahantany " qui s'annonce déjà très prometteuse, si l'on a enregistré près de 12 000 visiteurs lors de l'édition précédente ", a déclaré Tsitohaina Andriamanohera, le Directeur général du Tourisme, lors d'une conférence de presse dans les locaux du ministère de tutelle à Tsimbazaza.

Tourisme gastronomique. " Au moins une soixantaine d'exposants et dix Offices Régionaux du Tourisme vont y participer en vue de promouvoir de nombreuses destinations régionales qui sont favorables pour passer des vacances. Comme à l'accoutumée, les exposants présenteront divers circuits bien organisés pour les voyages en groupe ou en famille ou bien pour les particuliers ", a fait savoir Darafify Ralaivao, le directeur exécutif de l'ONTM. En revanche, la gastronomie et la culture malgaches seront à l'honneur pendant les trois jours du salon, outre les diverses animations et offres promotionnelles des produits touristiques très diversifiés concoctées par les exposants. Les plats typiquement malgaches faisant la spécificité des régions Atsinanana (Betsimisaraka), Analamanga (Merina) et Boeny (Sakalava) seront exposés durant cette manifestation économique, et ce, avec la participation de Haka Fy Authentic Restaurant. En effet, les organisateurs prévoient également de promouvoir le tourisme gastronomique.

Outil de résilience. Par ailleurs, des conférences-débats seront organisées par le ministère du Tourisme et l'ONTM avec les groupements ainsi que les différentes parties prenantes du secteur touristique autour desquelles, ils discuteront sur différents sujets. On peut citer, entre autres, la stratégie de relance du tourisme 2022-2023, la Charte Malgache pour le Tourisme durable RAINBOW 4 R, le concept du tourisme vert et les programmes ou événements majeurs de cette année ainsi que pour l'année 2023. Parlant de l'organisation du " Tsenaben'ny Fizahantany ", en général, le Directeur général du Tourisme, Tsitohaina Andriamanohera a soulevé que le salon constitue un véritable outil de résilience du secteur au cours des moments difficiles engendrés par la pandémie, voire un levier de la relance post pandémique. À titre d'illustration, la plupart des hôtels à Madagascar surtout dans les régions d'Itasy et d'Alaotra Mangoro, ont affiché un taux d'occupation élevé durant les périodes de vacances, et ce, grâce à ce salon.

En revenant sur les animations culturelles, des animations kabary, des animations musicales de jazz et folkloriques ainsi que bien d'autres animations particulières auront lieu aux stands des exposants. Un " Takarivan'ny Kanto " axé sur la gastronomie malgache avec un fond musical de jazz sera également organisé sur invitation le premier jour du salon après les Conférences. En revanche, le 10 juillet 2022 sera une journée d'exposition pour permettre aux familles de venir nombreux pour choisir leur prochaine destination à Madagascar.