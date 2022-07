Madagascar: Astronomie - Besely, le premier astéroïde à porter un nom malgache

Cet astéroïde a été découvert le 21 septembre 1998 par l'astronome Français Alain Maury.

L'Union Astronomique Internationale a fait honneur au village de Besely en donnant son nom à un astéroïde le 13 juin dernier. Ce qui fait de ce corps céleste, le premier astéroïde à porter un nom malgache. Besely, l'astéroïde, est situé dans la ceinture principale d'astéroïdes entre les planètes Mars et Jupiter, indique un communiqué émanant du premier observatoire robotisé à Madagascar. Mesurant cinq kilomètres de diamètre, l'astéroïde effectue un tour autour du soleil pendant cinq ans et demi.

Cette nomination par la seule et unique organisation accréditée au niveau mondial qu'est l'Union Astronomique Mondiale constitue une grande fierté pour le pays si l'on s'en tient à Andoniaina Rajaonarivelo, président de l'Association malgache pour l'Astronomie Haikitana. " Il faut savoir que le processus de nomination des astéroïdes est long et doit répondre à de nombreux critères. Sur un million d'astéroïdes, seulement 20 000 sont nommés. L'existence d'un astéroïde portant un nom malgache est dans ce cas une opportunité qui s'ouvre aussi bien pour le pays, la communauté scientifique que le monde de l'astronomie malgache" .

Ouverture. L'entretien avec Andoniaina Rajaonarivelo a également permis de savoir que cette situation pourrait avoir des impacts sur le secteur du tourisme à Madagascar. " Avec cette information sur l'existence d'un astéroïde qui porte un nom malgache, toute la communauté scientifique et astronomique mondiale va s'intéresser à Besely, aussi bien en tant que village malgache mais aussi en tant qu'observatoire astronomique et astéroïde. Cela pourrait ouvrir l'horizon à l'astrotourisme qui est déjà initié ailleurs et dont les retombées se font sentir" , explique Andoniaina Rajaonarivelo. Le baptême de cet astéroïde du nom de Besely a également un lien avec l'existence de l'observatoire dans le village malgache situé à 40 km de Mahajanga.

L'observatoire constitue un instrument de formation et de recherche unique pouvant être utilisé par la communauté astronomique internationale. Des raisons expliquent cette particularité. Sa localisation dans l'hémisphère Sud en serait la première raison. Viendrait également l'existence du télescope C14 de 35 cm sous un abri à toit roulant, tous deux contrôlables à distance via internet. Son accessibilité numérique via la fibre équipée par Telma et sa localisation dans l'hémisphère sud à la longitude de Madagascar en font un instrument de formation et de recherche unique pouvant être utilisé par la communauté astronomique internationale.