Madagascar: Saison hivernale - Les couvertures hors de prix

Bien que les couvertures soient indispensables en hiver, leurs prix ne sont pas à la portée de tous. Les ménages s'intéressent aux couvertures de seconde main.

Nous sommes encore au cœur de la saison hivernale et les prévisions du service de la météorologie indiquent que le froid persistera encore pour les prochains jours. Les ménages essaient tant bien que mal de faire face au froid rigoureux persistant avec les moyens du bord. Cependant, nombre d'entre eux ne disposent pas de moyens pour acheter des couvertures qui sont actuellement hors de prix sur le marché. Bien que l'hiver soit, bel et bien là, les acheteurs ne se précipitent pas à s'en procurer, se plaignent les commerçants. Les couvertures fabriquées localement ne les intéressent pas non plus. Ainsi, la majorité des couvertures disponibles sur le marché sont fabriquées en Chine avec des prix qui varient entre 50 000 ariary et 60 000 ariary en fonction de leur épaisseur.

Pour les couvertures de qualité, une couette de 450 g se procure à 108 000 ariary contre 258 000 ariary pour celle de 650 g. Les couvertures acryliques acrylor s'achètent par contre entre 77 000 ariary à 126 000 ariary et de 78 000 ariary à 127 000 ariary pour les couvertures en laine. " Faute de moyen, les clients se ruent vers les articles de seconde main (friperies), les couettes s'achetant à partir de 20 000 ariary seulement. Malgré la conjoncture actuelle, nous avons essayé de stabiliser les prix et aucune hausse n'a été observée cette année ", selon une marchande de couvertures.

En baisse. Pour ce week-end, les températures minimales seront toujours en baisse. Pour Ambatolampy, Faratsiho, Antanifotsy et Antsirabe, elles sont comprises entre 5°C et 9°C contre 15°C et 20°C pour les maximales. Le prévisionniste auprès du service de la météorologie, Lahatra Mampionona, a fait savoir que la saison hivernale ne prendra fin qu'au mois d'août. " Les températures maximales seront en baisse durant cette période mais le mois de juillet sera beaucoup plus froid", a-t-il indiqué. Il invite également les candidats au BEPC à se munir de vêtements chauds à partir de lundi jusqu'à la fin des épreuves.

Le type de temps alizéen persistera sur Madagascar avec des pluies intermittentes sur les côtes Est et un débordement nuageux avec des crachins locaux sur les Hautes terres. Le temps sera également venteux sur presque toute l'île, notamment sur les Terres Centrales.