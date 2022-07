Madagascar: Lutte contre la Covid-19 et la sécheresse - Renforcement de la résilience communautaire dans le Sud

Un million de personnes, soit la moitié de la population à Amboasary et Bekily, dans le Sud de Madagascar, sont au bord de la famine.

Cette crise humanitaire est, notamment, due à la grave sécheresse, sans précédent, pendant trois années consécutives dans la région. C'est l'un des effets néfastes du changement climatique. Cette sécheresse a détruit les récoltes et a entravé l'accès de la population à la nourriture et aux moyens de subsistance. La pandémie de Covid-19 a aggravé la situation socio-économique laissant des impacts négatifs sur le monde du travail dans cette partie de l'île. Face à cet état de fait, un nouveau projet visant à renforcer la résilience communautaire dans le Sud, face à la crise liée à la Covid-19 et la sécheresse, par le biais des travaux verts dans les districts d'Amboasary et de Bekily est lancé par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène avec l'ambassade du Japon et l'Organisation Internationale du Travail à Madagascar.

Ce projet est financé par le Japon afin de soutenir le relèvement socio-économique rapide par la promotion de l'emploi à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures agricoles vertes dans ces deux districts. La protection de l'environnement par les travaux verts n'est pas en reste en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l'OIT et l'ONG japonaise CORE se concerteront avec les acteurs dans les zones d'intervention par la création d'opportunités immédiates génératrices de revenu et la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire aux communautés les plus vulnérables.