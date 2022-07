Congo-Brazzaville: Affaires - L'Égypte explore les opportunités d'investissement au Congo

L'ambassadeur d'Égypte en République du Congo, Usama Pharwal Armanious, a été reçu, le 30 juin, par le président de la Chambre de commerce de Brazzaville, Paul Obambi. Les deux hommes ont évoqué le rôle de la Chambre de commerce dans le renforcement de la coopération économique entre le Congo et l'Égypte.

L'ambassadeur égyptien a insisté sur le rôle que peut jouer la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville dans l'amélioration des liens économiques avec son pays. L'idée est d'écouter la communauté d'affaires du Congo, a-t- il dit, en vue de rapprocher les hommes d'affaires congolais et égyptiens.

Parmi les domaines qui intéressent les partenaires égyptiens figurent le secteur énergétique, la formation... " On a abordé comment promouvoir les relations commerciales et l'action économique entre nos deux États. Nous avons des très bonnes relations ; c'est comme la relation entre les deux présidents. On a évoqué quelques suggestions sur lesquelles nous allons travailler ensemble et avons l'espoir que notre rencontre d'aujourd'hui va avoir un résultat positif sur les relations dans le domaine économique et commercial ", a estimé Usama Pharwal Armanious.

À noter que les deux pays préparent actuellement la tenue de leur deuxième commission mixte, avec un accent sur le développement de la coopération économique.