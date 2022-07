Afrique Centrale: Coopération - Les Etats-Unis se disent toujours disponibles à aider le Congo

L'ambassadeur américain à Brazzaviile, Eugene S. Young, a exprimé le 1er juillet, au cours d'une cérémonie relative à la célébration du 246e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis, la volonté de son pays à renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le Congo.

" Il est essentiel que nous poursuivions notre dialogue et notre partenariat afin que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes fixés pour le futur de nos sociétés ", a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, dans son discours prononcé en présence du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, représentant le gouvernement, des diplomates accrédités au Congo et de plusieurs invités.

" Au Congo, nous essayons de nous concentrer sur deux domaines : l'aide humanitaire où il y a des défis inhabituels posés par l'homme et la nature, et l'aide au renforcement des capacités des Congolais pour améliorer leur vie et celle du pays, grâce aux opportunités dans l'éducation, la formation et le partage des connaissances ", a poursuivi Eugene S. Young.

Par ailleurs, les Etats-Unis se disent prêts à soutenir le Congo en cas d'urgence comme les inondations, les crises sanitaires, les défis inattendus résultant des temps difficiles que le monde traverse, ou encore dans l'apprentissage de l'anglais, ainsi que dans l'octroi de bourse scolaire américaine aux jeunes Congolais.

Le gouvernement et le peuple américain sont prêts " à coopérer ", a-t-il indiqué, " lorsque les communautés marginalisées recherchent un partenaire qui comprendra et acceptera leurs défis ".

En outre, l'ambassadeur a exprimé la volonté du gouvernement américain et de son peuple à travailler avec le Congo dans " la protection de son trésor national qui est le bassin du Congo, afin de garantir que cet effort apporte des résultats positifs au Congo et au monde ".

" Lorsque le Congo s'engage sur la voie d'une diversification économique à long terme avec un meilleur climat des affaires, le gouvernement américain et son peuple sont prêts à partager les idées sur la meilleure façon de franchir cette étape. Pas en tant que dépositaire unique de ses connaissances, mais en tant que pays qui convient que c'est la voie qui peut améliorer la vie de tous les Congolais ", a précité l'ambassadeur.

Les Etats-Unis entendent aussi encourager et soutenir le Congo dans la bonne gouvernance, le maintien de la paix et de la sécurité, et dans la lutte contre la corruption.

" Les Etats-Unis agiront toujours, d'abord et avant tout, en partenariat avec le Congo dans le but de partager avec ce pays les outils et la capacité nécessaire au peuple congolais, pour construire votre propre succès à votre manière ", a assuré le diplomate américain.

Souvenirs et reconnaissance

Dans son discours, Eugene S. Young a également rappelé les relations séculaires entre les deux pays marquées par le voyage du premier président Congolais aux Etats-Unis, et par " la triste et terrible histoire " de la traite négrière qui rappelle la déportation des Congolais aux Etats-Unis, il y a des siècles.

" Aujourd'hui nous reconnaissons les contributions, la force et la résilience de la communauté afro-américaine, des peuples d'ici et du continent africain. Même si nous reconnaissons qu'il nous reste encore beaucoup à accomplir dans notre marche vers une nation plus équitable et plus juste ", a-t-il laissé entendre.

" L'importante population afro-américaine et toutes nos myriades de races, de cultures et d'ethnies, y compris la population congolaise croissante en Amérique qui s'est enracinée au cours des dernières décennies, font des Etats-Unis ce qu'ils sont aujourd'hui : un endroit où chaque peuple, chaque religion, tout genre de nourriture et de traditions peuvent être trouvés. Ceci constitue un riche mélange qui nous définit en tant qu'Américain ", a ajouté le diplomate

Bien qu'ayant fait des progrès et cherchent à en faire davantage, les Etats-Unis, a-t-il dit, ont pris " un engagement profond " pendant de nombreuses décennies pour l'avenir de l'Afrique.