Algérie: Zeroual - L'Algérie a besoin de tous ses enfants pour parachever l'édification d'un Etat moderne

Alger — L'ancien président de la République, M. Liamine Zeroual a affirmé que l'Algérie a besoin de tous ses enfants et de leur engagement afin de "bannir les comportements néfastes du passé et parachever l'édification d'un Etat moderne", soulignant que la défense de la Nation passe par "le rassemblement de tous les Algériens autour d'objectifs communs".

"Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin de tous ses enfants et de leur engagement afin de bannir à jamais les comportements néfastes du passé et de parachever l'édification d'un Etat moderne, digne des sacrifices de nos Chouhadas et capable de faire face aux multiples défis et aux diverses menaces qui marquent notre siècle", a écrit l'ancien Président dans un message adressé au peuple algérien à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Affirmant que "la défense de la Nation passe avant tout par le rassemblement de tous les Algériens autour d'objectifs communs", il a ajouté qu'elle passe aussi "par la mise à contribution de l'ensemble de nos institutions pour entretenir, surtout auprès de notre jeunesse, la flamme sacrée de Novembre ainsi que le devoir de mémoire et de fidélité".

Faisant observer que "les liens uniques, qui ont toujours existé entre le peuple algérien et son armée, doivent être maintenus et consolidés en permanence", M. Zeroual a souligné que "l'ANP, digne héritière de la glorieuse ALN, a toujours été au rendez-vous et au service exclusif de son peuple et continue, avec succès, à faire face quotidiennement à ses obligations constitutionnelles tout en participant activement au redressement de l'économie de notre pays".