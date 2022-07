Nigeria: CAN 2022 féminine - Quelle équipe pourra détrôner le Nigeria?

La Coupe d'Afrique des nations féminine de football (CAN 2022) se déroule au Maroc du 2 au 23 juillet. Les Nigérianes, victorieuses de onze éditions sur treize et triples tenantes du titre, seront archi-favorites de cette CAN 2022. Une sélection parviendra-t-elle à mettre fin à la suprématie des Super Falcons et de leur attaquante vedette Asisat Oshoala ?

En football au féminin, pas de doute : il y a bien une nation qui domine outrageusement le continent et c'est le Nigeria. En témoignent les statistiques : en treize éditions [1], les Nigérianes se sont imposées à onze reprises et restent sur trois sacres consécutifs. Seules les Équato-Guinéennes, championnes à domicile en 2008 et 2012, les ont parfois supplantées. En 2012, les Super Falcons avaient fini quatrièmes, leur plus " mauvais " classement à la CAN. En outre, depuis 1991, les Ouest-Africaines ont remporté plus de 50 des quelque 60 matches disputés durant cette compétition. C'est dire...

" Les Nigérianes ont un ascendant psychologique, affirme à rfi.fr Haifa Guedri, ex-internationale tunisienne et consultante durant la CAN 2022 (2-23 juillet).Elles sont également favorites parce que toutes les joueuses sont du même niveau. C'est la chose la plus importante pour maintenir le même niveau durant tout un parcours ".

Dans ces conditions, quelle équipe sera en mesure de les détrôner au Maroc ? L'Afrique du Sud, puissance montante du foot féminin en Afrique, en rêve. Il y a quatre ans, lors de la dernière phase finale, les Sud-Africaines n'en sont pas passées loin. Elles s'étaient inclinées aux tirs au but (3-4 TAB, 0-0 après prolongation) en finale de la CAN 2018 au Ghana. Depuis, les Banyana Banyana ont encore progressé, estime Thembi Kgatlana. " Pendant un certain nombre d'années, notre équipe n'avait aucune joueuse majeure évoluant dans les meilleures ligues féminines à l'étranger et cela a donné l'avantage au Nigeria et à d'autres équipes, juge l'attaquante de l'Atletico Madrid sur le site de la Confédération africaine de football (CAF).Aujourd'hui, les choses commencent à bien se passer pour notre équipe ".

À (RE)LIRE ► CAN féminine 2022 : six joueuses à suivre au Maroc

" Des surprises durant cette édition, comme la Tunisie et le Maroc "

Une réflexion que peuvent partager les Camerounaises, sept fois sur le podium en Coupe d'Afrique, comme les Sud-Africaines et les Ghanéennes (pas qualifiées pour cette CAN 2022). D'ailleurs, la superstar nigériane Asisat Oshoala ne s'attend pas à une formalité au Maroc. " Nous ne sous-estimons aucune équipe, assure l'avant-centre du FC Barcelone.De toute évidence, l'Afrique du Sud est une équipe très forte, très compétitive également. Mais nous avons des équipes comme le Cameroun, le Maroc et d'autres grandes équipes africaines à affronter. " Les reines d'Afrique croiseront d'ailleurs les Banyana Banyana dès le premier tour du tournoi, le 4 juillet à Rabat, dans le groupe C. Une finale avant l'heure ? Haifa Guedri voit également l'Afrique du Sud et le Cameroun en tant qu'autres favoris. Mais la Tunisienne ajoute : " Je pense qu'il y aura beaucoup de surprises durant cette édition, comme les équipes de Tunisie et du Maroc. "

En attendant la consécration à Rabat le 23 juillet, les douze équipes en lice tenteront surtout de se hisser en demi-finales. Une place dans le dernier carré est en effet synonyme de billet direct pour la prochaine Coupe du monde, prévue en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

À (RE)LIRE ► CAN 2022 féminine : calendrier, classements et résultats

[1] Lors des deux premières éditions, en 1991 et 1995, le tournoi se disputait sous forme de matches aller/retour et servait essentiellement de qualifications pour la Coupe du monde.