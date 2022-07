Cameroun: Serie A - Onana après avoir rejoint l'Inter, " Les rêves deviennent réalité "

L'international camerounais André Onana révèle que sa signature à l'Inter Milan constitue un rêve devenu réalité.

Vendredi soir, le Camerounais de 26 ans a officiellement rejoint la ville lombarde. Onana a signé un contrat de cinq ans au Giuseppe Meazza. Le gardien de but a atterri chez les Nerazzurri sur un transfert gratuit.

" Les rêves deviennent réalité. Je suis ravi de rejoindre mon nouveau club, l'Inter ! Je tiens à remercier le président, l'ensemble du conseil d'administration de l'Inter, l'entraîneur et mon équipe pour avoir réalisé mon rêve. ", a écrit l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam sur Twitter.

Dreams come true.

Super excited to join my new club, @inter!

I want to thank the president, the whole board of Inter, the coach and my own team for making my dream reality. pic.twitter.com/O9Xb28jTGq

-- Andre Onana (@AndreyOnana) July 1, 2022