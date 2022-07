Madagascar: ASIEF / Tournoi National - 20 000 fonctionnaires attendus à Toliara

Le président de l'ASIEF, John Love a réitéré le parrainage par le Premier-ministre de l'évènement.

Les préparatifs vont bon train pour le tournoinational du sport d'Entretien des Fonctionnaires, organisé par l'Association sportive pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) à Toliara. Les dates du 20 août au 04 septembre 2022 ont été maintenues pour permettre aux sportifs fonctionnaires de se réunir pendant cette période des grandes vacances. Les 18 disciplines initialement annoncées comme disciplines de compétition ont toutes été maintenues. La fin des inscriptions est prévue au 16 août prochain. Tous les critères concernant les infrastructures sportives ont été respectés avec plus de 8 terrains pour le football et autant pour le basket en plus du gymnase pour les disciplines collectives. Les sports de plage comme le beach-volley et le beach soccer se disputeront à Mangily.

Près de 20 000 participants sont attendus cette année dans la Cité du soleil. Une centaine d'équipes de 46 institutions et ministères ont manifesté leur intention de venir à Toliara. L'évènement se déroulera sous le parrainage du Premier ministre, Christian Ntsay, avec la participation du ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto. " L'ASIEF ne fait pas de politique et ne sera pas influencée par la politique mais elle contribue à l'atteinte des objectifs de la politique générale de l'État.Tout fonctionnaire peut participer ", selon Jean Aimé Andrianarison Botosera dit John Love, président de l'ASIEF. 1 500 engagements ont déjà été reçus. L'ASIEF fait appel au ministère de la Jeunesse et des Sports pour avancer le déblocage du budget le plus tôt possible pour assurer la bonne organisation de cet évènement.