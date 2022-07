Angola: Statue du roi Mandume déjà à Cunene

Ondjiva (Angola) — La statue du roi Mandume Ya Ndemufaho, souverain du Kwanhama, fabriquée en Espagne, est arrivée dans la province de Cunene.

La statue, retenue en Espagne depuis 2014, en raison de difficultés de transport, après avoir été commandée par le ministère de la Culture, sera montée sur la place centrale d'Ondjiva, où le roi Mandume a installé son Embala (palais royal) pendant son règne, entre 1911 et 1917.

La maquette initiale du projet définit que la statue construite en bronze, longue de six mètres et large de quatre mètres, présente le roi monté sur un cheval blanc, tenant une arme dans sa main droite, symbolisant la guérilla contre la colonie portugaise, et sur son pieds son chien de sécurité.

Les techniciens chargés de l'assemblage de la pièce, dont deux Espagnols de l'Atelier qui a construit la statue et quatre Angolais, sont à Cunene depuis samedi dernier pour mener à bien les études techniques du processus, qui devrait durer quatre jours.

Héritage historique de Mandume

Appartenant au royaume le plus puissant de la tribu Ambos, le roi Mandume-ya-Ndemufayo a commandé les destinées du peuple Kwanhama dans l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de la région sud, de 1911 à 1917.

Né en 1892, dans la ville d'Embulunganga, municipalité de Cuanhama, fils de Ndemufayo et Ndapona, Mandume, le 18e souverain de la tribu Kwanhama, est monté sur le trône à l'âge de 19 ans.

L'histoire raconte que Mandume défendit sa population durant son règne et mourut le 6 février 1917 dans le village d'Oihole, commune de Namacunde, par suicide.

Un monument touristique et culturel a été construit sur le site où se trouve le tombeau du roi, inauguré en 2002 par le Président angolais de l'époque, José Eduardo dos Santos, en présence de l'ancien président namibien Sam Nujona.

Le peuple Ambo (sud de l'Angola et nord de la Namibie) célèbre chaque année la mort du roi Mandume-ya-Ndemufayo, un dirigeant éminent de la résistance contre l'occupation coloniale portugaise dans le sud de l'Angola, qui a préféré se suicider pour ne pas être dominé.

Le roi est vénéré pour avoir préféré se suicider plutôt que d'être capturé et, par conséquent, colonisé par les Portugais, après que son État ait été affaibli par les forces d'occupation.

Depuis lors, son nom et ses actes sont marqués dans la tradition des Ambos, qui le surnomment "Le chevalier incomparable".

Ses mots célèbres sont inscrits sur sa pierre tombale : "Si les Anglais me cherchent, je suis là, et ils peuvent venir me ruser, je ne tirerai pas le premier coup, mais je ne suis pas une chèvre", je suis un homme (...) et je me battrai jusqu'à ce que j'épuise ma dernière balle".