Algérie: Prestation de serment par 149 inspecteurs de Police

Alger — Cent quarante-neuf (149) inspecteurs de Police ont prêté serment, samedi à Alger, à l'issue d'une formation spécialisée de trois mois, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Cette prestation de serment habilite ces inspecteurs de Police relevant de 3 promotions des écoles de Police de Soumaâ (Blida), Annaba et Sidi Bel Abbes, "à exercer leurs missions et prérogatives en qualité d'officiers de la Police judiciaire (PJ), après avoir suivi une formation spécialisée dans le droit privé et public, les droits de l'Homme, les procédures pénales et policières, la police scientifique et technique et les principes de maintien de l'ordre public", lit-on dans le communiqué.