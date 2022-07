Ile Maurice: Révélations de Sherry Singh - La galaxie de l'ex-CEO

Manvendra (Sherry) Singh est une figure incontournable de l'échiquier politique bien que n'étant pas politicien ni même un élu. Il a été conseiller de Pravind Jugnauth. Il force l'admiration et attise la colère de l'opposition. C'est surtout son train de vie et sa gestion de Mauritius Telecom qui font réagir ses détracteurs à cause de son manoir au Bout-du-Monde à Ébène. Qui sont ceux faisant partie de son cercle ?

Amareshwar Singh, le père

Amareshwar Singh est le père de Sherry Singh. Cet homme d'affaires indien a plusieurs investissements en Inde et est aussi directeur de Nimbustec IMS Ltd. Une entreprise engagée dans le consulting, la formation, et qui offre des services de supports technologiques. La compagnie a fait face à des difficultés financières et Bank One lui réclamait plus de Rs 7 millions selon un dénonciateur. Alors qu'au Registrar of Compagnies la société est enregistrée avec comme actionnaire le père de Sherry Singh, elle a pour adresse Bank One. Et l'un des actionnaires est l'Industrial Finance Corporation of Mauritius (Equity) Ltd, une compagnie étatique qui aide les entreprises. La société faisait face à un retrait du Registrar en 2017. Mais il y a eu trois objections, soit de la Bramer Bank (devenue aujourd'hui la MauBank) et du Central Electricity Board. La compagnie existe toujours, mais il n'y a aucun détail sur ses comptes. D'ailleurs, on ignore si la dette a été réglée à ce jour.

Aditya Singh, le frère

Aditya Singh est mécanicien de profession et avait un atelier de réparation de moto avant 2014. Un dénonciateur parle d'une compagnie de transport, Shangri-la Tour Ltd. Mais le numéro d'incorporation indique qu'il s'agit de Red Lotus Tours Ltd dont Aditya Singh est un des membres du conseil d'administration. Il n'y a aucun détail sur les comptes de l'entreprise.

Aditya Singh est aussi actionnaire et directeur d'Ahana International, une agence de recrutement incorporée en 2014. Depuis 2019, la société a un Recruitment Licence pour engager des travailleurs étrangers. La compagnie a déclaré Rs 30 000 de profits pour 2020.

Varsha Singh, son épouse et partenaire en affaires

Le couple Singh avait une relation amicale avec le couple Jugnauth qui remonte à 2005. On apprend dans un article publié par l'express, que Varsha Singh a créé une entreprise, Richmond Capital, une société de consulting et de formation. Sherry Singh est celui qui s'occupe de la partie consulting. Le couple est aussi actionnaire de la Société Kingston View. C'est d'ailleurs à travers cette société que le couple a fait acquisition d'un terrain dans le morcellement Au Bout-du-Monde à Ébène. L'acquisition et la construction coûteraient Rs 30 millions. Sherry Singh avait précisé que Rs 18 millions ont été obtenues par un prêt bancaire et Rs 12 millions de fonds propres sans en citer la provenance.

Ravinash dit Avinash Mattarooa, ami le plus fidèle

La lettre de dénonciation identifie Avinash Mattarooa comme le bras droit de Sherry Singh. Ce dernier est directeur et seul actionnaire de Green Space Ltd. Cette société est engagée dans le paysagisme, les travaux d'infrastructure et le transport. La compagnie est domiciliée à Camp-Thorel dans l'est de l'île.

Green Space Ltd a été plusieurs fois mise de l'avant pour des contrats obtenus auprès de Mauritius Telecom. La lettre de dénonciations parle de contrats pour des pots de fleurs dont les montants faisaient sourciller plus d'un et de travaux dans les Telecom Shops. Le chiffre d'affaires est d'environ Rs 4 millions dont Rs 2 millions de profits pour 2021. Des dénonciateurs ont même porté les allégations à la police en 2020 pour une enquête sur l'ascension du directeur de Green Space Ltd.

Sunil Gohin, le patron d'Inside News et de First Talk Ltd (Wazaa FM)

Ce dernier était connu dans les milieux politiques comme le nouveau Gooljaury. Chintamanee dit Sunil Gohin est le directeur de Cyber Spot Ltd, First Media Company Ltd et First Talk Ltd. Il était jusqu'à tout récemment connu pour être proche de Sherry Singh. CyberSpot avait obtenu un contrat pour le déploiement de la fibre optique dans le pays.

La lettre de dénonciations parle d'un intermédiaire qui envoie de la pub de Mauritius Telecom vers Inside News et Wazaa FM. Il s'agit de Maverick Ltd. L'agence de publicité a depuis 2017 fermé ses portes. Mais Inside News et Wazaa FM continuent à obtenir de la pub de Mauritius Telecom.

Kobita Jugnauth, l'épouse du Premier ministre

Le couple Singh s'est lié d'amitié avec le couple Jugnauth. D'ailleurs, une photo montrant la proximité entre Sherry Singh et Kobita Jugnauth a été publiée sur la Toile en 2018. Sherry Singh avait alors porté plainte pour la diffusion de cette photo. À l'époque, on parle de Sherry Singh comme faisant partie de la garde rapprochée de Kobita et Pravind Jugnauth. Le couple Ruhomally avait été arrêté sous l'accusation d'avoir fait circuler un document audio parlant de cette proximité.

Danesh Ellayah, entrepreneur

Le nom de Danesh Ellayah a été aussi jeté en pâture par les détracteurs de Sherry Singh. En effet, cet entrepreneur a fondé DNS Consult Ltd en 2017 et comme l'a dit l'ex-CEO de MT, il s'agit d'un ami très proche. En effet, Danesh Ellayah a été cadre de Huawei Technologies à Maurice durant cinq ans. Il avait rejoint la compagnie chinoise incorporée à Maurice en 2012. Les détracteurs de Sherry Singh ont allégué que sa relation amicale avec l'entrepreneur a pesé dans la balance pour le choix de Huawei comme fournisseur du projet Safe City ainsi que pour d'autres investissements dans l'infrastructure. Cependant, Sherry Singh a souligné qu'il n'avait rien à faire avec les contrats alloués par Mauritius Telecom.