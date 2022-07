Cote d'Ivoire: Ufr des sciences de la terre et des ressources minières - Des enseignants-chercheurs et personnels administratifs célébrés

Ils sont au nombre au 12 à savoir, 5 enseignants-chercheurs et 7 membres du personnel administratif et technique (Pat), admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Pour les bons et loyaux services rendus à l'Unité de formation et de recherche des sciences de la terre et des ressources (Ufr strm) et à travers elle, l'université de Félix Houphouet-Boigny de Cocody, cette unité de formation leur a rendu un hommage, le jeudi 30 juin 2022.

Le vice-président de l'Université de Félix Houphouet-Boigny, chargé de la pédagogie, l'enseignement et la vie universitaire, Pr Affian Kouadio, les a félicités pour le savoir à lui inculqué. " Chers maîtres, vous nous avez formatés, forgés, formés. Honneur à vous pour tout ce que vous avez fait. Je vous souhaite la santé pour que vous continuez de nous aider à faire le travail que vous nous avez confié ", a déclaré le vice-président de l'Univesité de Cocody.

Le doyen de l'Ufr Strm, Pr Soro Nagnin, a fait savoir que cette cérémonie ne vise à pas à sacrifier à un effet de mode, mais plutôt à se souvenir du travail extraordinaire réalisé par ces enseignants-chercheurs et personnels administratifs. " Grâce à leurs talents, leur énergie et le don de leur personne l'Ufr a pu traverser le temps, les épreuves et se rendre visible aussi bien au sein de notre Université qu'auprès de nombreuses sociétés, minières, pétrolières mais également des structures gouvernementales ou privées ", a déclaré le Pr Soro Nagnin.

Les retraités satisfaits de la cérémonie organisée en leur honneur

Selon lui, beaucoup d'entre eux, bien qu'étant officiellement retraités, continuent de les accompagner dans les activités d'enseignement et dans l'encadrement des étudiants inscrits en thèses. " C'est pourquoi nous voulons leur exprimer notre gratitude et infinie reconnaissance pour les valeurs morales et professionnelles qu'ils nous ont léguées ", s'est félicité le doyen de l'Ufr Strm, invitant la jeune génération à s'approprier ces valeurs en s'engageant véritablement au service de l'Ufr.

Dr Aghui N'Guessan a, au nom des récipiendaires, exprimé sa gratitude à la direction de l'Ufr avec à sa tête le doyen Soro Nagnin. " Votre invitation nous apporte la joie des retrouvailles et nous donne l'occasion e revivre quelques bons souvenirs du temps que nous avons eu à passer ici dans l'institution universitaire de Cocody où s'est déroulée notre carrière professionnelle, partiellement ou totalement ", dit-il.

A noter que l'Université de Cocody leur offert des diplômes de reconnaissance. Quant à l'Ufr Strm, elle a offert à chacun, en plus d'un présent en nature, un chèque. Pour ceux qui sont membres de la mutuelle, ils ont eu droit à un présent également de la part de celle-ci.