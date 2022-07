Ouganda/Sénégal: [CAN 2022] George Lutalo (Ouganda) - " Nous sommes prêts à affronter le Sénégal. "

interview

A la veille de leur match face au Sénégal, le coach ougandais, George Lutalo et sa capitaine, Ruth Aturo ont réagi à cette rencontre attendue dans ce groupe A de la CAN 2022 au Maroc.

Sur la préparation pour ce premier match

George Lutalo - Je voudrais tout d'abord vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous permettre d'avoir accès à cette CAN. Oui en effet nous nous sommes biens préparés et nous sommes prêts pour la compétition, nous avons fait quelque match qui ont permis à notre équipe de se renforcer et d'être apte pour ce tournoi.

Ruth Aturo - Tout d'abord je voudrais adresser mes remerciements à la CAF et aux organisateurs pour la tenue de cette CAN, et au nom de l'équipe nous nous sommes bien préparés, et nous sommes pleinement disposés pour jouer contre le Sénégal. Nous avons joué des matche pour prendre part à la compétition.

Beaucoup disent que vous êtes le petit poucet du groupe, mais vous avez fait une incroyable préparation, avec notamment la victoire 5-0 contre la Zambie. Est-ce que vous espérez créer la surprise ans cette CAN ?

George Lutalo - Oui en effet c'est vraiment une question de bien se préparer, ce n'est pas important de savoir si c'est la première fois [pour le groupe] (l'Ouganda avait déjà participé en 2000, ndlr).

Notre expérience n'est pas la meilleure, mais nous sommes très bien préparés pour cette CAN, nous avons battu la Zambie, ce sont les préparatifs qui sont importants et nous sommes prêts à faire face à tout ce qui viendra à nous.

Que pensez-vous du match contre le Sénégal ?

Ruth Aturo - Je pense que le match de demain sera dur, car ça sera le premier match et dans le cadre de ce tournoi. Mais peu importe nous allons vraiment jouer comme ci c'était une finale pour nous. Nous allons tout faire pour gagner notre premier match. Nous sommes prêtes et je suis persuadée qu'on pourra le faire.

Que pouvez vous nous dire sur le développement du foot féminin en Ouganda et l'investissement de la Fédération ?

George Lutalo - Oui je voudrais remercier la Fédération de l'Ouganda, qui habilite le football féminin et depuis le lancement de ce projet, beaucoup d'efforts ont été consentis et tout ce qui est fait montre qu'il y a un vrai développement du foot féminin en Ouganda.

Que pouvez-vous nous dire sur l'équipe du Sénégal ?

George Lutalo - L'équipe sénégalaise est une équipe forte, peu importe l'équipe qui participe à cette compétition, nous la considérons comme forte. Mais nous sommes bien préparés et nous sommes prêts à affronter le Sénégal.