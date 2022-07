Maroc: Le pays adopte une dynamique de gouvernance migratoire humaniste, inclusive et solidaire (média azerbaïdjanais)

Rabat — Le Maroc continue, conformément aux Hautes Orientations Royales, de renforcer sa dynamique de gouvernance migratoire humaniste, inclusive et solidaire, dans la continuité de sa vocation éminemment africaine et autour du paradigme cardinal de la protection des migrants et des personnes vulnérables, affirme le site d'information azerbaïdjanais "Axar".

"Pour le Maroc, la politique d'intégration des migrants est une voie stratégique qui enrichit la diversité et la vitalité de la société marocaine, une terre ouverte au carrefour des civilisations depuis des millénaires", estime la publication.

Le quotidien ajoute que le Royaume a également pour volonté de renforcer sa politique de retour volontaire des migrants dans leur pays d'origine, dans le respect de leurs droits et de leur dignité et en coordination avec les ambassades des pays africains frères et amis.

Selon le média, le Maroc appelle à une solidarité active entre le Nord et le Sud, à travers des solutions structurelles de développement durable et l'encouragement des flux légaux.

Évoquant l'assaut groupé mené par des migrants clandestins, issus de pays d'Afrique subsaharienne, contre la clôture métallique au niveau de la province de Nador, le site d'information estime qu'outre la dimension de "tragédie humaine", ce drame démontre "l'extrême dangerosité et la violence des réseaux de trafics d'êtres humains, qui sont prêts à prendre tous les risques sans prendre compte du caractère sacré de la vie des personnes".

Le média regrette ainsi l'extrême violence des assaillants, relevant que la stratégie d'assaut dénote " un haut sens de l'organisation, une progression planifiée et une hiérarchisation de chefs aguerris et entraînés, avec des profils de miliciens expérimentés dans les zones de conflit ".

"Les assaillants se sont infiltrés par la frontière avec l'Algérie, profitant du laxisme délibéré du pays dans le contrôle de ses frontières avec le Maroc", écrit le journal, faisant savoir que les assaillants, armés de bâtons, de machettes, de pierres et de couteaux, ont attaqué les forces de sécurité blessant 140 officiers marocains, dont un qui est toujours hospitalisé.

Par ailleurs, "Axar" note que tout au long de cet événement, les policiers ont fait preuve d'un grand sens de la maîtrise et du professionnalisme.

Le site d'information a, dans ce sens, souligné que le Maroc, qui réitère son engagement à renforcer l'ancrage de sa gouvernance migratoire humaniste et solidaire en matière de protection des migrants vulnérables et des victimes, ne laissera en aucun cas les réseaux de trafic dévoyer la dimension noble de la migration.