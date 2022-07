Sénégal: Des orages et pluies faibles annoncés sur le sud-est

Dakar — La zone sud-est du territoire sénégalais, l'axe Kédougou-Bakel en particulier, devrait enregistrer des orages et pluies faibles à modérées samedi nuit et dimanche matin, annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Le temps sera globalement stable et largement ensoleillé sur le pays au courant de cette journée. Cependant durant la nuit (de samedi) et la matinée de demain", dimanche, "des orages et pluies faibles à modérées devraient se manifester dans la zone sud-est particulièrement sur l'axe Kédougou-Bakel", écrit l'ANACIM dans ses dernières prévisions.

Elle ajoute que la sensation de chaleur "persistera sur l'étendue du territoire où des pics de températures de l'ordre de 40 à 41°C seront enregistrés dans les localités nord-est".

"Ailleurs, les températures journalières varieront entre 30 et 32°C sur le littoral et 34 à 39°C au centre et sud du pays", avec des visibilités "généralement bonnes" et des vents "de secteur ouest à sud-ouest et d'intensité faible à modérée", notent les prévisionnistes météo.