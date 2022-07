Ile Maurice: Hippisme - Crank It Up ouvre son compteur

On donnait les meilleures chances de succès à Twist Of Fate ou encore à Undercover Agent mais c'est Crank It Up de l'écurie Narang qui a placé le meilleur finish pour s'imposer sous la monte du jockey De Souza, dans l'épreuve phare de la 6e journée.

La cravache brésilienne, sollicitée par l'écurie Narang pour cette course, a été l'auteur d'une très belle monte pour permettre au fils de Marchfield de s'imposer. Il a habilement fait travailler un opposant direct, en l'occurrenceTwist Of Fate, à un moment de la course. Si Stream Ahead a tenté crânement sa chance à l'avant avec Twist Of Fate qui a amélioré sa position pour suivre de près, Crank It Up a, lui, été monté plus patiemment. Au final, c'est lui qui a eu le dernier mot en s'imposant dans les derniers mètres devant le gris de l'écurie Daby, qui n'a nullement démérité ayant eu à faire un effort au départ, et Twist Of Fate.

Outre ce succès dans la course principale, l'écurie Narang s'est imposée dans deux autres épreuves. Elle a été victorieuse avec Arnica Montana (2e course - Batchameah) et Volatile Energy (3e C - Roy). Brillant triplé donc pour cet établissement qui réalise un très bon début de saison avec dix victoires déjà en six journées.

Le jockey Anthony Andrews a remporté sa première victoire pour le compte de l'écurie Merven, ce samedi 2 juillet, avec Nimitz dans la quatrième course. Canary Island et Eurotec, très en vue dans cette course, ont été des petites déceptions.

Battu de peu par Thomas Henry lors de sa rentrée, Henry Tudor s'est brillamment racheté dans la cinquième épreuve. Prenant la tête de la course, sa suprématie n'a jamais été mise en doute dans cette joute. Il était monté par l'apprenti Ianish Taka.

Remus, invaincu en cinq sorties au Champ de Mars jusqu'ici, partait avec l'étendard de grandissime favori dans la septième course. Reste qu'il n'a pu aligner une sixième réussite d'affilée. Il est néanmoins tombé les armes à la main face à Bless My Path, bien monté par Swapneel Rama. Ce coursier a permis à l'écurie Daby de signer le doublé après la victoire de Henry Tudor.

La course de clôture a été remportée par le favori Global Glory (De Souza). Evoluant en très bonne position, il a bien prolongé son effort pour résister à Free To Win.