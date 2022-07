Algérie: Le discours de Kennedy pour l'indépendance de l'Algérie a eu l'effet d'un "séisme planétaire"

Alger — Le "discours algérien" de John Fitzgerald Kennedy en faveur de l'indépendance de l'Algérie, le 2 juillet 1957 devant le Sénat américain, a eu l'effet d'un "séisme planétaire", a affirmé le président de l'Association des anciens du ministère de l'Armement et des Liaisons générales (MALG), Daho Ould-Kablia.

"Plus qu'un grand virage, c'est un séisme planétaire qui ouvre une voie nouvelle au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dont celui de l'Algérie en guerre qui est le sujet principal et unique de son discours", a écrit M. Ould Kablia dans une contribution.

Le président de l'association des anciens du MALG a cité, à ce propos, un extrait du discours de Kennedy devant le Sénat américain, dans lequel il a jugé que "le moment était venu pour les Etats Unis d'affronter les dures réalités de la situation et d'assumer leurs responsabilités en tant que leader du monde libre à l'ONU, à l'OTAN, dans l'administration de nos programmes d'aide et dans l'exercice de notre diplomatie dans l'élaboration d'un parcours vers l'indépendance politique de l'Algérie".

En effet, peu fier du soutien américain à la politique française de répression en Algérie, J.F Kennedy a souligné que l'indépendance des Algériens était inévitable.

"Monsieur le président, aucune politesse mutuelle, aucun vœu pieux ou aucun regret ne doit aveugler la France ou les Etats Unis sur le fait que si la France et l'Occident dans son ensemble doivent avoir une influence continue en Afrique du Nord, alors la première étape essentielle est l'indépendance de l'Algérie, à l'instar du Maroc et de la Tunisie", a affirmé l'ancien président américain, alors sénateur de l'Etat du Massachusetts.

Dans ce long discours, il développe un réquisitoire sans équivoque sur la position de son propre pays en faveur de la France qui mène une guerre injuste contre le peuple algérien. Il fustige cette position qui nuit, dit-il, au prestige et au crédit de son pays porte parole du monde libre.

Selon Ould Kablia, l'effet du discours de Kennedy "a pris corps au sein de l'opinion américaine", précisant que de hauts responsables du Parti démocrate, à l'image de Robert Murphy, William Cohen, Helmut Kruger, Julius Holmes, William Porter, "bien informés des réalités de la guerre d'Algérie avec les multiples atteintes aux droits de l'homme, dont la torture et la répression massive, les déplacements de populations, les destructions de toutes sortes, partagent les mêmes idées que le sénateur Kennedy". Ces derniers ont constitué "la caisse de résonnance sur l'échec patent de la politique algérienne menée par la IVème République", a-t-il soutenu.

Le président de l'association des anciens du MALG a évoqué également la contribution de certains journalistes de renom, dont Marwin Howe et Joseph Kraft du New York Times, qui a fait un séjour dans les maquis algériens, à l'internationalisation de la cause algérienne en "amplifiant les échos qui leur parviennent sur l'efficacité de la diplomatie du FLN et l'inanité de la politique française" .

"Il prend acte de l'indépendance dans une déclaration officielle à la télévision américaine en adressant ses vives félicitations et en délivrant un message d'amitié au peuple algérien à qui il souhaite tous les succès avec la promesse d'être constamment à ses côtés", a-t-il rappelé, soutenant que l'Algérie "conservera de lui un souvenir impérissable car il fut un des plus grands et des plus sincères hommes d'Etat à accompagner jusqu'à son aboutissement son glorieux combat pour la liberté et la justice".