Algérie: Taekwondo - "Passer les premiers tours, objectif des Algériens aux JM

Oran — La sélection algérienne de taekwondo tentera de passer les premiers tour Jeux méditerranéens-2022 à Oran, qui débutent dimanche au centre des Conférences Ahmed Ben Mohamed à Oran, avec la participation de 168 taekwondoistes représentant 22 pays.

"La compétition sera relevée en raison de la présence de nombreux champions. Nous tâcherons de passer avec succès les premiers tours éliminatoires", a déclaré à l'APS, l'entraîneur national de taekwondo, Zeghdoud Merdj, et d'ajouter:"Nous ne savons pas si le tirage au sort sera clément ou pas. Si nous avions obtenu des points au classement mondial, les choses auraient été mieux.Toutefois, nous avons fait tout notre possible pour bien préparer le groupe sur plan physique et technique. Ce qui me fait de la peine, c'est notre absence lors des tournois internationaux Open, une occasion qui nous aurait permis de se mesurer à l'élite mondiale". a-t-il regretté

Le coach national a conclu que " les athlètes algériens qui se sont contentés d'une préparation en Algérie, vont tenter de relever le défi et faire l'impossible pour aller le plus loin possible dans la compétition qui s'annonce très difficile".

Pour l'entraîneur national Zeghdoud, les pronostics sont en faveur des concurrents de l'Italie et de l'Espagne qui devraient, selon lui, récolter le plus de médailles aux JM d'Oran.

Le staff technique national a retenu pour les JM-2022 les meilleurs taekwondoiste dont certains n'ont pas une grande expérience, mais capables d'honorer les couleurs nationales".