Congo-Kinshasa: Concert du 30 juin - Wenge Musica 4x4 Tout terrain fait un véritable flop

Difficile de digérer le manque de professionnalisme criant du show censé être l'événement de l'année qui s'est révélé bien en -deçà des attentes du public qui avait pris d'assaut, le 30 juin, le stade des Martyrs de Kinshasa, dans l'espoir d'y vivre un moment mémorable.

Problèmes de son, temps morts, scénographie nulle, de nombreuses dédicaces, ces fameux " mabanga " délivrés à temps et à contretemps, c'est ce à quoi a eu droit le public. Le spectacle avoisinait plus celui d'une répétition que le show attendu et annoncé. Stupéfiant que le Roi de la forêt, Werrason, se plaise à citer les noms repris sur deux listes qu'il déploie et impose au public au lieu de chanter. Prévu pour 15h00, c'est seulement à 20h00, cinq bonnes heures plus tard, que le concert a commencé avec les premiers sons de guitare. Se sont ajoutées d'autres attitudes indignes du rang des super stars.

Plusieurs mélomanes, dont certains n'ont pas caché leur impression d'avoir été dupés, ont traité ce concert de raté. Les commentaires sont allés bon train sur les réseaux sociaux depuis cette nuit décevante et les conversations autour continuent de traduire ce sentiment de déception ressenti à la vue du spectacle. Que dire du manque de cohésion, avec ces individualités, JB MPiana et Werrason qui jouaient les vedettes, du n'importe quoi. Blasée, une journaliste n'a pas hésité à s'écrier : " Ils ont peut-être pensé que l'on était juste heureux de les voir sur un même podium ! ".

D'aucuns pensaient que les anges adorables du Wenge Musica BCBG 4×4 Tout terrain offriraient un spectacle divin. Le stade des Martyrs pris d'assaut par les Kinois n'avait presque jamais été aussi rempli pour un concert. Les mélomanes et pas seulement les fanatiques de Wenge y avaient cru et s'étaient donné rendez-vous pensant que c'était " the place to be ", mais ils ont eu droit à un spectacle au rabais. Venus plus par nostalgie, les mélomanes n'ont pas été servis à suffisance de ce répertoire qui a fait la pluie et le beau temps de Wenge 4x4 dans les années 1990 et qui constitue la base de son succès.

Pis encore, les stars ont mal chanté si bien que pour le public, la musique a été en bonne partie nulle, les anges adorables ayant été complètement démystifiés. Et quand les sapeurs se sont mêlés à la fête, c'est le grain de sable de trop dans cette sauce indigeste qui a fait se raviser une bonne partie du public qui a quitté les tribunes sans se retourner. Le concert du 30 juin n'est pas prêt d'être oublié, hélas!, pas pour de bonnes raisons !