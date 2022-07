Congo-Brazzaville: Ongogni - Jean-Jaurès Ondelé passe le témoin à Yves Moundelé-Ngollo

Le meeting de lancement officiel de la campagne électorale des élections législatives et locales des 4 et 10 juillet prochains à Ongogni, dans le département des Plateaux, a été marqué par la passation de témoin entre le député sortant, Jean-Jaurès Ondelé, et le candidat investi par le Parti congolais du travail (PCT), Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia.

La cérémonie, riche en symboles, s'est déroulée à l'école primaire Magloire-Ondelé d'Ongogni, en présence des délégués des cinquante-huit villages que compte la sous-préfecture d'Ongogni. Une occasion pour le membre du bureau politique du PCT et député sortant de cette circonscription unique, Jean-Jaurès Ondelé, de présenter au public les différents candidats investis par le parti pour défendre ses couleurs et celles de la majorité présidentielle au double scrutin. Il a, par ailleurs, appelé la population à voter pour le tandem Yves Moundelé-Ngollo/Jean Mbola aux législatives ainsi que la liste des locales de cinq candidats aux locales.

" Chers parents, chers frères et sœurs venus d'Assoni, d'Ollembe, de Bombon, voici donc les candidats que notre parti a choisis de présenter pour notre district Ongogni, à l'occasion des élections couplées législatives et locales. Nous gagnerons au prmier tour par coup KO, il n'y aura pas de second tour ici. Le pouvoir que j'ai reçu de vous tous pendant cinq ans, je le laisse entre les mains de notre candidat Mondelé-Ngollo Yves. Nous avons le devoir de le voter ainsi que la liste des locales dès le premier tour ", a transmis le président du groupe parlementaire PCT et alliés de la quatorzième législature.

Egalement membre du bureau politique du PCT et natif d'Ongogni, Jean-Claude Gakosso a prodigué quelques conseils au candidat à la députation, avant d'appeler les habitants à voter pour lui. Il a aussi insisté sur certaines valeurs que le futur député doit incarner, telles que la droiture, la justice et l'équité. " Ehourossia, tu es notre poubelle, mais tu es également notre guide à compter de ce jour ; sois le guide, mérite-le. C'est une tâche difficile, nous devons tous soutenir l'enfant ", a-t-il insisté.

S'exprimant à son tour, Yves Mondelé-Ngollo Ehourossia entend tout mettre en œuvre avec l'appui des électeurs pour conserver ce siège acquis à la majorité présidentielle. En effet, la circonscription électorale unique d'Ongogni a toujours été représentée à la chambre basse du Parlement par les députés PCT, dont Jean Mondelé est le premier suivi de Pierre Ngolo, Jean-Claude Gakosso, Jean- Jaurès Ondelé. " Aujourd'hui, le parti m'a choisi, nous devons voter pour les candidats du PCT à 100% aux législatives et locales des 4 et 10 juillet. Il y a un an, nous avons élu le chef de l'Etat à Ongogni à 100%. Il a un projet de société et un Plan national de développement dont le but est de développer le pays, Ongogni y compris. Ces projets prévoient le bitumage de la route Inkouélé-Ongogni ; le développement de l'agriculture. Il faut voter les candidats du PCT pour que le président de la République réalise son projet ", a déclaré Yves Mondelé-Ngollo Ehourossia en substance.

Notons qu'après ce meeting, les candidats du PCT mèneront une campagne de proximité dans les cinquante-huit villages de la sous-préfecture afin, disent-ils, de solliciter les suffrages mêmes des indécis.