Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de football - Les affiches des huitièmes de finale

La Fédération congolaise de football a révélé les combinaisons des huitièmes de finale des 8 et 9 juillet. Le match opposant l'Interclub à la Jeunesse sportive de Talangaï (JST), programmé le 9 de ce mois, est le choc de la dernière étape des matches à élimination directe.

Au tour précédent, l'Interclub a éliminé Patronage 2-1 puis la JST a eu raison de l'Etoile junior 1-0. Après avoir battu l'Etoile de Talas 4-2 aux tirs au but (un but partout au temps règlementaire), l'Etoile du Congo croisera Red star, tombeur de BNG 4-1. Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) jouera contre le FC Racine. Le Cara a écarté, lors des 16es de finale le Real Impact, 3-0 aux tirs au but, après un score de 0-0 au temps réglementaire. FC Racine, de son côté, a battu le FC Kondzo sur tapis vert.

A Pointe-Noire, V Club sera reçu par CS Sersy, vainqueur de Nico-Nicoyé 2-0. Fleur du ciel croisera l'AS cheminots qui s'est qualifiée devant Interclub de Pointe- Noire 1-0. A Dolisie, Interclub de la localité affrontera le FC Nathalys, le 8 juillet. Interclub de Dolisie a éliminé Regies financières de Sibiti aux tirs au but après un nul d'un but partout pendant que le FC Nathalys a pris le meilleur 2-0 sur Munisport. Les Diables noirs, qui se sont qualifiés difficilement 1-0 face à AS Cyrina, se rendront à Madingou pour négocier leur qualification face à Interclub de Nkayi.

A Owando, l'AS Otohô, vainqueur 6-1 devant le FC Avenir, jouera contre le FC Leaders, vainqueur par forfait devant AS Juk.