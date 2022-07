Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Des intellectuels réclament la candidature de Denis Mukwege

Un appel a été lancé auu Dr Denis Mukwege par un collectif d'intellectuels congolais qui pensent qu'il est doté d'atouts pour diriger la République démocratique du Congo (RDC).

Le 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été marqué par un fait atypique qui risque de bouleverser les vérités préconçues de la scène politique nationale. Dans un mémo intitulé "Appel du 30 juin 2022", une synergie des professeurs et autres intellectuels a placé le Prix Nobel de la paix au centre de l'avenir politique du pays. Considérant la RDC comme " un navire sans capitaine en pleine mer agitée ", ces cadres et enseignants d'université n'ont pas hésité à jeter leur dévolu sur le gynécologue congolais, pour piloter le pays dans la direction des aspirations du peuple.

" Aujourd'hui, il est incontestablement établi que vous êtes l'homme qu'il nous faut à la fonction de président de la République démocratique du Congo. C'est avec vous que nous, Congolaises et Congolais, aimerions retrouver la splendeur de notre pays, rétablir son lustre et son prestige, recouvrer sa souveraineté et sa respectabilité, assurer la paix et une prospérité partagée. Bref rejoindre sa vocation et son destin de grandeur ", lit-on dans le document solennel signé par neuf universitaires, dont cinq professeurs.

Pour ceux-ci, la notoriété internationale et le charisme naturel du Prix Nobel de la paix le placent au plus haut sommet de la considération, au point de briguer la magistrature suprême. " Nous avons besoin d'une personne d'envergure internationale, à la carrure d'un chef d'Etat, à la probité morale reconnue, résolue, ayant une vision de grandeur et de dignité pour notre pays et aimant passionnément les Congolais ", ont-ils fait savoir à " l'Homme qui répare les femmes ".

Mordra-t-il à l'hameçon ?

Le Dr Denis Mukwege a toujours critiqué la politique actuelle congolaise et ne rate jamais l'occasion de décrier ses effets sur le vécu quotidien de la population. Pour lui, le système politique congolais est à reconfigurer de manière à placer l'intérêt de l'humain au centre de toute action politique. " Au travail, peuple congolais ! Bâtissons un Etat où le gouvernement est au service de la population. Un Etat de droit, émergent, capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement en RDC mais dans toute l'Afrique. Bâtissons un Etat où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'humain et où la dignité des citoyens est restaurée ". Cet extrait tiré d'une de ses allocutions traduit ses sentiments humanitaires et son idéologie refondatrice. Acteur apolitique jusqu'ici, il ne cache pas son souci de voir son pays se redresser. Mais est-il enfin prêt à porter le tablier de leader politique que nombreux entrevoient en sa personne ?

Sa propre position tarde à sortir, mais ce collectif d'intellectuels engagés ne semble pas lui donner trop de choix. " Le moment est décisif. Nous avons l'opportunité soit d'accomplir notre mission de sauver le Congo, soit de la trahir en laissant notre pays à des mains inexpertes pour ne pas rappeler un champion de la liberté, Frantz Fanon. Or, pour parler comme Théodore Roosevelt, à pareilles circonstances, la meilleure chose que nous puissions faire c'est de prendre la bonne décision ; en second lieu, c'est de prendre la mauvaise décision et la pire des choses c'est de ne rien faire ", ont estimé les signataires del'appel. Et ils ont été clairs dans leur proposition : " Levez-vous pour prendre la tête de ce peuple meurtri. Présentez-vous à l'élection présidentielle de 2023 que vous emporterez haut la main, parce que notre peuple qui vous appelle est celui qui vous élira ".

Le Dr Denis Mukwege répondra-t-il à cet appel de pied du collectif d'intellectuels engagés pour se lancer dans une lutte politique, avec possibilité de faire front ouvert contre le système qu'il ne cesse de déplorer ? Wait and see.