Congo-Brazzaville: Fécofoot - Les élections se tiendront le 2 septembre

La date du renouvellement des instantes dirigeantes de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a été dévoilée au cours de la réunion du comité exécutif qui s'est tenue le 1er juillet, à Brazzaville.

Les élections à la Fécofoot se tiendront le 2 septembre prochain et le lieu sera déterminé quinze jours avant. " Le chemin qui nous reste à parcourir pour notre mandat est plus proche que jamais. Devant les obligations statutaires, nous avons la responsabilité de déterminer, au cours de cette session, la date de notre prochaine assemblée générale extraordinaire élective. Une tache certes statutaire mais sur laquelle notre responsabilité, en tant qu'organe, est sollicitée afin d'en être en conformité ", a souligné le président de la Fécofoot, Jean Guy Blaise Mayolas.

Au cours de cette séance, les membres de la Fécofoot ont fait le point des compétitions nationales et internationales. Au niveau local, ils ont salué le bon déroulement du championnat national Ligue 2 qui va vers son terme. A l'issue de cette compétition, un play- off sera organisé pour déterminer les équipes qui disputeront les barrages en vue de la montée en Ligue 1. Ils ont, par ailleurs, regretté le retrait des équipes des moins des 17 ans, notamment l'Etoile du Congo et FC Kondzo engagés dans la zone A du championnat national de la catégorie malgré la subvention octroyée par la Fécofoot. Le champion national U-17 rendra lui aussi son verdict au terme des play-offs qui seront organisés après la première phase.

Le président de la Fécofoot a, par ailleurs, instruit l'ensemble du comité exécutif à entrevoir une réflexion sur le format actuel des compétitions nationales. " Quant aux compétitions des équipes nationales, nous devons en faire un objectif principal car il faut absolument confirmer notre place au Championnat d'Afrique des nations (Chan), reprendre le flambeau qui est le notre dans les compétitions à catégorie d'âge en se qualifiant aux prochaines phases finales et qualifier notre équipe fanion à la prochaine Coupe d'Afrique des nations de Côte d'Ivoire 2023 ", a souhaité Jean Guy Blaise Mayolas.

L'équipe Chan, faut-il le rappeler, affrontera entre le 26, le 27 et le 28 août, les Fauves du Bas-Oubangui de la République centrafricaine au match aller et, le 4 septembre, au match. Les Diables rouges U-20 et U-17 disputeront en octobre, au Cameroun, les phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. L'AC Colombe a été inscrite à participer aux préliminaires de la zone de Union des fédérations de football d'Afrique centrale, du 20 août au 4 septembre au Cameroun, qualificatifs à la Ligue féminine des championnes alors que l'AS Otohô et les Diables noirs, engagés respectivement à la Ligue des champions et à la Coupe africaine de la Confédération, entreront en compétition les 9 et 18 septembre.