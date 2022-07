Togo: [Exclu] Placca Fessou - " FC Shakhtyor ? La ligue des champions a aussi compté "

interview

En signant il y a quelques jours pour le FC Shakhtyor Soligorsk, Placca Fessou fait son retour en Europe après la parenthèse d'une saison au Koweït. Rejouer en Europe fait partie des motifs qui ont poussé l'international togolais à valider le challenge de la Biélorussie. Dans une interview exclusive accordée à Africa Top Sports, l'attaquant, passé par Servette de Genève (Suisse) ou encore Beerschot (Belgique), est revenu sur sa saison précédente et ses ambitions dans la nouvelle formation.

Parlez-nous de votre saison en prêt au Koweït. Comment a-t-elle été ?

Ça a été une saison un peu compliquée du côté résultat mais on s'en est bien sorti au finish et je suis satisfait sur le plan personnel de ma saison. Personnellement, le bilan est positif du moment où on a réussi à maintenir le club dans l'élite en fin de compte, ce qui était l'objectif en fin de saison.

Un mot sur le championnat du Koweït

Le championnat d'élite du Koweït a un niveau acceptable pour ne pas dire un bon niveau contrairement à ce qu'on pense en le voyant de loin.

Vous venez de signer en Biélorussie. Qu'est-ce qui motive ce choix ?

Il y a d'abord ce souhait, ce désir de revenir en Europe dès que possible et aussi le projet du club qui est intéressant!

Le FC Shakhtyor Soligorsk va disputer les tours de qualifications pour la Ligue des Champions. Est-ce que la perspective de disputer la C1 a été un argument de plus dans votre décision finale?

En tant que footballeur il y a cette compétition que tout le monde aimerait jouer, et donc dire que ça n'a pas compté serait faux. Le Shakhtyor Soligorsk est un bon club d'après ce que je vois depuis mon arrivée, un club qui joue les premiers rôles dans le championnat et donc de bons joueurs qui vont me permettre de progresser aussi et voilà.

Placca Fessou sous ses nouvelles couleurs, Crédit Ph : Sportback

Quels sont vos objectifs personnels en arrivant dans la formation ?

Personnellement j'aimerais bien faire plus que ce que j'ai fais la saison passée au Koweït, ce qui m'a permis de signer ici donc franchir un cap en plus. Et aussi faire de mon mieux pour aider le club à atteindre l'objectif d'un championnat Européen, la league des champions surtout.

Vous arrivez dans un club en plein championnat, avec des vacances écourtées, comment comptez-vous vous prendre pour vous adapter rapidement ?

Le staff étant au courant de mes derniers mouvements est entrain de m'aider à vite rentrer dans le bain, du coup moi je bosse un peu plus que le groupe, ce qui est normal. J'ai aussi eu la chance de n'être pas resté sans rien faire pendant les vacances, donc ça me permettra d'être vite prêt.