Sénégal: Promoteur Guyanais - Alex Boicel toujours en quête des musiques d'Afrique

Natif de Cayenne en Guyane, le promoteur de festivals Alex Boicel vit depuis récemment à Dakar où il continue sa quête des musiques africaines. C'est sa dernière trouvaille, Fanta Cissokho, une petite-fille de Soundioulou, que le Guyanais compte faire tourner à l'international.

L'écrivain martiniquais Césaire a rencontré l'Afrique pour la première fois quand il a croisé l'étudiant sénégalais Senghor à Paris. Alex Boicel, promoteur et manager culturel guyanais, lui, a connu le continent noir par le biais d'anecdotes racontées par ses parents sur les Tirailleurs sénégalais en mission dans cette région française de l'autre côté de l'Atlantique en Amérique du Sud. " Ensuite, j'ai rencontré le promoteur Daniel Cuxaac et puis mon ami Boubacar Koné du Sénégal, fondateur du musée Boribana... ", raconte Axel en ayant une pensée pieuse pour ces deux " soldats " de la culture sénégalaise et africaine disparus récemment.

Fils de Doudou Boicel, un Guyanais exilé au Canada et fondateur du Festival de Jazz de Montréal, Axel a étanché sa soif de quête de la culture de ses ancêtres en côtoyant des étudiants dont Lamine Touré, un Guinéen, et plus tard des artistes musiciens africains. " J'ai trempé dans la culture en ouvrant un restaurant à Montréal, et en donnant un coup de main à mon père avec son club de jazz... ", raconte ce baroudeur de la musique. Mais c'est avec le Festival Nuits d'Afrique dont il est cofondateur, en 1987, qu'Axel Boicel verse dans le monde du show-business. Des artistes musiciens africains, le promoteur guyanais en a croisés plusieurs, d'Alpha Blondy à Youssou Ndour en passant par Salif Keïta, Omar Pène, Kiné Lam, Baaba Maal et tant d'autres.

Rencontré à Dakar, Alex, emmitouflé dans une chemise batik, est intarissable dans sa connaissance de la musique africaine acquise également à New York où la world music a trouvé un terreau fertile. C'est là que Boicel, le Guyanais, a aussi connu son épouse sénégalaise, une Saint-Louisienne qui lui a fait découvrir la douce musique du défunt " roi de la kora " Soundioulou Cissokho. Ainsi, installé à Dakar quand le monde était cloué au sol au début de la Covid-19, le promoteur guyanais redécouvre la vie culturelle sénégalaise, après une première expérience lors du mois du Festival mondial des arts nègres en décembre 2010. Nostalgique de ces moments forts de la grand-messe des musiques du continent noir et de ses diasporas, le Guyanais " souhaite vivement une autre édition du Fesman " !

En attendant, Axel Boicel continue de vivre aux rythmes des festivals aux quatre coins du monde. C'est par ce truchement que le promoteur a d'ailleurs découvert la petite-fille de Soundioulou, Fanta Cissokho, 34 ans, chanteuse et fille de Chérif, fin fabricant de l'instrument kora et frère de Prince, Djéour, Ali Boulo, oncle de Ablaye, et autres musiciens koristes de cette grande famille mandingue originaire de la Casamance.

En bon scout musical, Alex, fondateur de Afromondo Production, veut tirer la chanteuse vers les cimes et faire connaitre davantage sa " belle voix et sa présence scénique " par le biais de festivals et tournées. Une ambition qui requinque cette jeune chanteuse qui n'avait que six ans quand disparaissait son célèbre aïeul, réputé parmi les meilleurs joueurs de kora dans le monde. Rencontrée déjà en 2019 après le lancement de son single " Niun Niar ", Fanta Cissokho nous confiait son vœu de forger son propre destin artistique en s'appuyant sur ce socle familial bâti par son grand-père après les années d'indépendance. Elle qui a fait ses débuts dans la musique en 2005, et est passée par une formation à l'Ecole nationale des Arts, pour apprendre les rudiments de la guitare, du piano et de la kora, compte sur une collaboration avec Alex Boicel pour franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière.

Fanta qui s'est mise au début au rap, comme ses frères et les jeunes de son quartier de Golf, dans la banlieue dakaroise, avant de grandir comme chanteuse grâce au concours musical malien " Case Sanga 2 ", compte sur l'expérience du promoteur guyanais, avec l'aval de son père Chérif Cissokho, pour s'affirmer en digne princesse de la kora...