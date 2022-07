Algérie: M. Diafat lance le programme national de développement des micro-entreprises

Alger — Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat a lancé, samedi à Alger, le programme national de développement des micro-entreprises à travers les différentes wilayas du pays.

Le ministre délégué s'exprimait lors de la première édition du "Forum des Micro-entreprises", lors duquel a été annoncé "le Programme national de développement de la Micro-entreprise, de la micro-entreprise familiale et d'appui à l'entrepreneuriat".

M.Diafat a annoncé, à cette occasion, la signature d'un accord entre son département et l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) prévoyant le lancement de nouvelles formules de financement au profit des micro-entreprises.

L'accord en question, explique-t-il, concerne le financement collectif, le crédit d'exploitation estimé à 1 millions Da et une autre procédure en matière de financement des coopératives et du refinancement des entreprises défaillantes.

Et de rappeler que la micro-entreprise est "une locomotive de la croissance économique locale", d'où la nécessaire participation des acteurs locaux dans "une démarche qui réunit les priorités de la politique gouvernementale en la matière et la spécificité des territoires selon une approche purement économique".

En concrétisation du programme et des engagements du président de la République et en application du plan d'action du gouvernement et du plan national de relance économique, le département de la micro-entreprise a lancé, dès sa création en juin 2020, plusieurs réformes visant notamment à créer des micro-entreprises leaders et à la hauteur des exigences du marché.

Au cours des deux dernières années, le secteur s'est renforcé par la promulgation et la modification de 14 textes réglementaires (décrets présidentiels, exécutifs et arrêtés interministériels), affirme le ministre, relevant l'intérêt qu'accorde son département à l'accompagnement des porteurs de projets, en dispensant des formations en fonction du domaine d'activités et en assurant un financement approprié à chaque projet.

Le ministère veille également à garantir l'obtention d'équipements et de matériels appropriés aux activités retenues, à assurer le foncier conforme pour le lancement des activités de production des biens et des services, à fournir des plans de charge à ces entreprises et leur permettre de sous traiter avec les entreprises nationales.

Il a rappelé également l'accompagnement des micro-entreprises pour le renforcement de leurs capacités et la mise en conformité de leurs produits aux normes de qualité, outre la prise en charge optimale des entreprises en difficulté.

A ce jour, 20 accords de partenariat et de coopération ont été signés avec des départements ministériels, des organismes publics et des groupes économiques publics et privés. Cinq (5) mémorandums d'entente internationaux ont été signés avec la Mauritanie, la Tunisie, l'Egypte, la Turquie et l'Italie, a ajouté le ministre.

"Le secteur de la micro-entreprise a été numérisé à 100%" pour "hisser le niveau des services accordés aux porteurs de projets et faciliter le travail des employés et cadres du secteur, en adoptant une gestion intelligente adaptée à l'évolution technologique", a précisé M. Diafat.

Un laboratoire de fabrication intelligente a également été créé. Ce dernier fournit les équipements et programmes modernes pour concrétiser les idées des porteurs de projets sur le terrain et permettre aux travailleurs et étudiants pour bénéficier des dispositifs de soutien de l'Etat, en élevant l'âge à 55 ans et en donnant à tout un chacun la possibilité de construire une économie solide.

Le ministre a également évoqué le programme "Docteur-entrepreneur" destiné aux doctorants, toutes spécialités confondues, qui a été appliqué avec la Faculté des sciences de la nature et de la vie de l'université "Frères Mentouri" de Constantine 1 et qui vise à créer des entreprises innovantes à spécialité scientifique pouvant satisfaire les besoins du marché national et international, en attendant sa généralisation à toutes les universités algériennes.