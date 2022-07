Algérie: Le 60ème anniversaire de l'indépendance, "une opportunité pour mettre en relief les réalisations de l'Algérie indépendante"

Guelma — La célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale constitue "une opportunité pour mettre en relief les réalisations de l'Algérie indépendante dans divers domaines", a affirmé samedi à Guelma le président du Front El Moustakbel Abdelaziz Belaid.

Animant un meeting populaire au Centre culturel islamique Mebarek Boulouh dans le cadre du programme de son parti de célébration de la fête de l'indépendance, M. Belaid a appelé à se focaliser sur "les acquis positifs obtenus grâce au succès de la glorieuse Révolution libératrice", soulignant que le premier de ces acquis est "la liberté obtenue grâce à l'héroïsme des hommes et des femmes qui ont sacrifié leurs vies pour l'indépendance de l'Algérie".

Il a souligné qu'en dépit des insuffisances enregistrées en matière de développement "nul ne peut nier que des écoles, des collèges, des lycées et des structures sociales, sportives et culturelles existent aujourd'hui presque dans chaque village et que dans chaque wilaya il y a une université".

Toutes ces réalisations, a-t-il relevé, ont été accomplies sous le regard du peuple qui souffrait de pauvreté, d'illettrisme et de maladies durant l'occupation coloniale jusqu'en 1962.

Le président du Front El Moustakbel a estimé, en outre, que "malgré tout ce qui se dit et malgré toutes les images négatives que certains veulent véhiculer, l'Algérie se porte bien aujourd'hui", soulignant que "la génération actuelle poursuivra la marche pour que l'Algérie demeure debout, indépendante, libre et poursuive sa marche en avant".

Relevant que la célébration de ce genre d'évènement représente une occasion pour se rappeler les sacrifices des artisans de la Révolution libératrice, M. Belaid a invité les jeunes à s'intéresser à l'histoire nationale et à en être fiers.

Evoquant les défis futurs sur le chemin de l'édification d'un Etat fort, il a affirmé avoir "personnellement perçu chez le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une forte volonté à changer en mieux la situation générale du pays".

Il a également relevé que l'une des choses importantes sur lesquelles il faut insister lors de la prochaine étape, "est la consolidation de la cohésion nationale entre toutes les catégories de la société", mettant l'accent sur la nécessité de "rétablir la confiance entre le citoyen et le responsable et de penser à engager davantage de projets pour les jeunes afin de stopper le phénomène de l'émigration clandestine et la fuite des cerveaux".