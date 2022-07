Maroc: Tentative d'assaut de clandestins contre la clôture métallique de Melilla - Les mains mafieuses occultes démasquées (média ivoirien)

Abidjan — La récente tentative d'assaut groupé de migrants clandestins contre la clôture métallique au niveau de la province de Nador ne peut être un fait du hasard, écrit le média ivoirien "Le Point Sur".

"Cette tentative malheureuse intervient juste après le rétablissement des relations diplomatiques entre Rabat et Madrid, suite à une brouille diplomatique de près d'un an, ne peut être un fait du hasard. Des mains mafieuses occultes tapis de l'ombre sont aussitôt en train d'être démasquées", fait noter l'auteur de l'article.

La publication ivoirienne souligne que le peuple marocain réputé pour son hospitalité légendaire et le monde entier dénoncent cet acte commandité des réseaux mafieux, relevant que "de façon diligente et professionnelle, la police marocaine a circonscrit cette bousculade massive qui a entraîné des chutes mortelles de plusieurs migrants clandestins africains".

Selon des informations concordantes et disponibles, ce groupe de migrants s'est organisé en bande, armée et préparée par les mafias qui les dirigent, à livrer une "guerre" aux autorités marocaines pour pouvoir passer en Europe, relève la même source.

"Cet assaut regrettable qui a été d'une extrême dangerosité et violence a été, selon toute vraisemblance, commandité et conduit par ces réseaux mafieux, dont les funestes desseins ne sont plus à démontrer, tant ils n'ont aucun respect pour la dignité ou la vie humaine des migrants", révèle une source bien introduite tout en mettant l'accent sur la maîtrise et le professionnalisme dont ont fait preuve les forces de l'ordre marocaines, écrit le média ivoirien.

"Il s'agit en effet, selon nos informations, d'une opération conduite par des réseaux mafieux internationaux très organisés qui se livrent au trafic d'êtres humains en faisant venir des migrants venus de l'extérieur du Maroc, et particulièrement de l'Algérie, profitant du laxisme délibéré de ce pays en matière de contrôle de ses frontières avec le Maroc", ajoute encore l'auteur de l'article qui rappelle que SM le Roi Mohammed VI prône depuis plus de vingt ans une coopération sud-sud solidaire et agissante, qui place l'élément humain au centre des actions, des projets et des initiatives.

"Cela s'illustre tangiblement par la présence de dizaines de milliers de ressortissants subsahariens vivant au Maroc en toute harmonie et en toute quiétude auprès de leurs frères et sœurs Marocains, à la faveur de la politique Royale pour une migration humaniste, globale, pragmatique et responsable, faisant du Maroc une terre d'accueil, reconnue par tous", précise le média

Et de poursuivre que depuis en 2013, sur Haute Initiative Royale, la Stratégie Nationale d'Immigration et d'Asile (SNIA), a consacré cette approche solidaire et inclusive inscrite dans la continuité de la vocation éminemment africaine du Royaume du Maroc qui a permis à plus de 50.000 ressortissants de pays africains frères et amis d'être régularisés, vu leur situation administrative assainie ce qui leur a permis de bénéficier des mêmes services publics que les citoyens marocains.

Cette politique ambitieuse d'intégration a aussi privilégié les personnes vulnérables et facilité la mobilité de travail, l'insertion professionnelle et regroupement familial grâce à des critères d'éligibilité très souples et également grâce aux moyens de recours, sous l'égide du Conseil National des Droits de l'Homme. Elle sert aujourd'hui aux ressortissants africains régulièrement établis d'être de véritables incubateurs de potentialités qui enrichissent la vitalité et la diversité de la société marocaine, conclut le journal.