Algérie: 5 juillet 1962 - 5 juillet 2022 - Un parcours riche en réalisations économiques

Alger — Soixante ans après son indépendance, l'Algérie célèbre le 5 juillet 2022 cet heureux évènement avec un bilan riche en réalisations, illustrant les efforts déployés pour asseoir une véritable souveraineté économique et édifier une économie solide et diversifiée à même de répondre aux besoins du pays face aux nouveaux défis mondiaux.

Dès les premières années de l'indépendance, le développement de l'économie nationale a été l'axe principal et prioritaire de tous les gouvernements successifs qui savaient que le vrai défi du pays, après la restauration de la souveraineté nationale, résidait dans le progrès économique et social.

Dans le but de rattraper le retard socio-économique accumulé pendant de longues années de colonialisme, les hautes autorités du pays ont dû prendre à l'époque des décisions décisives et historiques.

C'est là le début d'une série de nationalisations, engagées avec détermination et minutie, pour récupérer toutes les richesses nationales, à commencer par les mines, les banques et assurances, suivies par les hydrocarbures, les entreprises industrielles et de matériaux de construction, ainsi que les sociétés audiovisuelles, de presse écrite et d'édition.

Les nationalisations menées par l'Algérie durant les premières années de son indépendance ont permis en effet à l'Etat de prendre le contrôle sur l'ensemble des secteurs essentiels au développement économique du pays et d'entreprendre plusieurs actions de modernisation des moyens de production acquis.

Ainsi, la nationalisation des hydrocarbures, le 24 février 1971, demeure l'un des événements économiques majeurs de l'histoire contemporaine de l'Algérie et qui avait contribué à la naissance d'un vaste mouvement de nationalisation au sein des pays producteurs du Tiers Monde.

Le secteur des hydrocarbures assume, à ce jour, un rôle pivot dans la stratégie de développement du pays et bénéficie d'une attention particulière afin de le consolider et de lui permettre d'être la véritable locomotive de développement de l'économie nationale.

Grâce aux efforts déployés, l'Algérie est devenue un important producteur et exportateur de gaz naturel et de pétrole dans le monde, assumant un rôle déterminant en tant que fournisseur fiable de ses partenaires.

Au sein des grandes organisations mondiales, à l'instar de l'Opep, de l'alliance Opep+, le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) et l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO), la place de l'Algérie est aujourd'hui exceptionnelle, se distinguant par ses initiatives et ses positions consensuelles saluées et soutenues.

Ce rôle est porté aussi par la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, considérée comme un acteur incontournable dans le monde énergétique, qualifiée d'ailleurs par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, comme "un des puissants leviers de la souveraineté nationale".

Un effort considérable d'industrialisation

Dans le domaine minier, les potentialités et les sites en exploitation ont permis à l'Algérie de couvrir l'ensemble de ses besoins et même de se projeter dans l'exportation. Le pays dispose aujourd'hui de nombreuses sociétés d'exploitation et de gisements importants de ressources minières, telles que le phosphate, le fer, le cuivre, l'or, le zinc, le plomb, le marbre, la bentonite et le manganèse.

Des investissements colossaux ont été réalisés dans ce domaine et d'autres sont en cours de concrétisation pour ériger ce secteur comme le second pourvoyeur de recettes en devise étrangère du pays après les hydrocarbures.

Malgré toutes les difficultés rencontrées au fil des années, le secteur industriel algérien, aussi bien public que privé, a relevé le défi, demeurant potentiel et diversifié.

Soutenue continuellement par des politiques publiques ambitieuses, notamment celle engagée par le programme du Président Tebboune, visant à porter la contribution du secteur à 15% au PIB, l'Industrie algérienne s'est élargie ces dernières années à travers des investissements colossaux dans des sites de production modernes et intégrés, réalisés dans le cadre de partenariat avec des firmes mondiales. Un secteur qui se voit de plus en plus renforcé par l'industrie militaire de l'Armée nationale populaire (ANP).

Durant 60 ans, des efforts considérables ont été, en outre, menés dans d'autres secteurs d'activités notamment dans les transports, les télécommunications, les finances, l'agriculture, la pêche, l'hydraulique, le tourisme et le commerce.

Des efforts qui ont permis de réaliser des exploits, notamment en matière de production agricole valorisée à plus de 25 milliards de dollars par an et des exportations hors hydrocarbures en forte hausse devant atteindre cette année les 7 milliards de dollars.

A toutes ces réalisations, s'ajoute une nette amélioration des indicateurs macro-économiques et une situation financière confortable grâce à un matelas de réserves de change appréciables, une maîtrise des dépenses publiques et des programmes d'investissements, sans oublier que le pays n'est pas endetté auprès des institutions financières internationales, donc financièrement souverain.

Grâce à une bonne gouvernance financière, l'Algérie a ainsi réussi à échapper à la spirale asphyxiante de l'endettement extérieur, et possède désormais tous les ingrédients de l'émergence économique.