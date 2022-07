Afrique du Nord: JM/Handball - "Ma participation à la CAN est incertaine" (Berkous)

Oran — L'arrière gauche de l'équipe nationale de handball Messaoud Berkous, blessé mardi dernier lors du match face à la Macédoine du Nord (24-24) dans le cadre de la 2e journée (Gr.B) des Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran, a indiqué que sa participation à la CAN-2022 en Egypte (9-18 juillet) était incertaine.

"Franchement, je ne suis pas sûr si je serai présent à la CAN-2022. D'ici à une semaine, je vais voir l'évolution de ma blessure avant de trancher en concertation avec le staff médical", a souligné Berkous, à l'issue de la défaite concédée samedi soir face à l'Espagne (31-19), synonyme d'élimination au premier tour des JM.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du Sept national, l'absence du sociétaire d'Istres (France) s'est faite beaucoup ressentir face à la "Roja", au même titre que celle d'Ayoub Abdi (Fenix Toulouse/ France), blessé à la cheville lors du même match.

"Nous regrettons beaucoup cette élimination, nous aurions pu faire mieux. Nous tâcherons de rectifier le tir lors de la CAN-2022 qui se profile à l'horizon (9-18 juillet en Egypte, ndlr)", a-t-il ajouté.

Et d'enchaîner : "Dès le début, ces JM constituaient une étape préparatoire en vue de la CAN, on aurait aimé passer au dernier carré, mais ça n'a pas été le cas malheureusement ".

Interrogé sur les raisons de cet échec, le natif d'Oran a refusé de s'exprimer sur le sujet, préférant renvoyer la balle aux responsables.

" Ce qui n'a pas marché au tournoi des JM ? je pense que nos responsables sont les plus indiqués à répondre à cette question, je préfère me concentrer sur le terrain. Après la CAN, il y aura des choses à dire", a-t-il conclu.

Les joueurs du sélectionneur Rabah Gherbi joueront lundi le match de classement pour la 5e place face à la Tunisie, à la salle du 24-février d'Arzew (15h00).