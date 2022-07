Algérie: Il y a 2 ans, les crânes des symboles de la résistance algérienne retrouvaient leur terre natale

Alger — Il y a deux ans, le 3 juillet 2020, l'Algérie rapatriait les restes de 24 crânes des symboles de la résistance à l'occupation française qui ont retrouvé leur terre natale après un siècle et demi de leur décapitation et le transfert de leurs crânes en France.

Ce rapatriement a été rendu possible à la suite d'une demande officielle formulée par l'Algérie à la France et des entretiens entre les plus hautes autorités des deux pays.

Conservés depuis plus d'un siècle et demi au Musée d'histoire naturelle de Paris, les crânes des résistants rapatriés et qui ont eu droit à une cérémonie militaire solennelle, présidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, appartiennent à des héros de la résistance algérienne contre le colonialisme français, à l'instar de Mohammed Lamjad Ben Abdelmalek dit Chérif Boubaghla (1854), Cheikh Bouziane des Zaâtchas (1849), Moussa El-Derkaoui, son conseiller militaire, et Si Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui.

Il s'agissait également de la tête momifiée d'Aïssa El-Hamadi, qui fut le lieutenant de Cherif Boubaghla et le moulage intégral de la tête de Mohamed Ben-Allel Ben Embarek, lieutenant de l'Emir Abdelkader.

Les crânes des valeureux résistants ont été transportés par un avion militaire, escorté dès son entrée dans l'espace aérien par des avions de chasse. Des démonstrations aériennes des parachutistes de l'Armée nationale populaire (ANP) arborant l'emblème nationale avaient suivi leur atterrissage et 21 coups de canon ont été tirés en signe de respect, d'admiration et de reconnaissance envers ces pionniers de la résistance au colonialisme français.

La cérémonie a été marquée par le retentissement des sirènes des navires de guerre relevant des Forces navales algériennes.

Le président Tebboune et le Chef d'état-major de l'ANP, le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, ainsi que de hauts cadres de l'Etat se sont recueillis à leur mémoire au salon d'honneur de l'aéroport international Houari-Boumediene. La Fatiha du Saint Coran a été récitée et l'hymne national exécuté en cette circonstance solennelle. Un vibrant hommage leur a été rendu par les Algériens de différentes régions du pays au Palais de la Culture Moufdi Zakaria.

De nombreux citoyens ont préféré immortaliser ces moments historiques pleins d'émotion, exprimant leur immense fierté mais aussi leur gratitude à ces héros.

A l'issue de la cérémonie funèbre, dans un geste symbolique qui illustre la continuité intergénérationnelle en vue de protéger et défendre l'Algérie, le président de la République avait offert les drapeaux qui enveloppaient les cercueils à des membres des écoles des Cadets de la Nation.

Le Chef d'état-major de l'ANP avait relevé, à l'occasion, les efforts consentis par le chef de l'Etat pour le rapatriement des crânes et dépouilles des valeureux martyrs, qualifiant ce jour d'"exceptionnel".

Se félicitant du retour des héros sur la terre pour laquelle ils ont sacrifié leur vie, il avait dénoncé également "le visage hideux du colonialisme".

D'autres moudjahidine avaient, pour leur part, qualifié la restitution de ces crânes d'"évènement historique", tout en estimant que par ce geste c'était "la dignité de l'Algérie qui a été recouvrée, la gloire de la Révolution et de la résistance".

Selon un recensement effectué en avril 2018, le nombre de crânes d'Algériens conservés au Musée de l'Homme à Paris s'élève à 536 provenant de toutes les régions d'Algérie.