Algérie: Emission d'un nouveau timbre-poste à l'occasion de la Fête de l'Indépendance

Alger — Algérie Poste (AP) a émis un nouveau timbre-poste à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance, symbolisant l'unité nationale et incarnant les acquis réalisés à l'ère de l'Algérie indépendante.

Ce timbre postal, dont l'émission s'inscrit dans le cadre du programme élaboré par le secteur la Poste et des Télécommunications pour célébrer la Fête de l'Indépendance, porte le logo officiel conçu pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance sous forme d'un cadre circulaire portant 60 étoiles symbolisant l'union, l'unité nationale et les années d'indépendance.

A l'intérieur de ce timbre se trouve l'emblème national, symbole de la souveraineté ainsi que les pages d'un livre symbolisant le registre de la Mémoire nationale, dont la première page dorée représente le lien solide et la continuité entre l'Armée de libération nationale (ALN) et l'Armée nationale populaire (ANP), et ses contributions au renforcement de la cohésion nationale.

Le logo symbolise le professionnalisme de l'ANP, digne héritière de l'ALN et sa défense de la souveraineté nationale et la préservation de son intégrité territoriale, en plus d'un symbole qui incarne la science et le développement technologique de l'Algérie nouvelle.

Algérie Poste a souligné que le 5 juillet, Fête de l'Indépendance, constitue "une occasion qui revêt un caractère particulier après 60 ans d'édification, une des étapes de notre histoire glorieuse et une occasion chère au cœur de tous les Algériens à travers laquelle nous accomplissons le devoir de reconnaissance, de gratitude et de loyauté envers les héros de l'Algérie, artisans d'une révolution glorieuse dont l'écho retentit à ce jour, suite aux énormes sacrifices consentis par un million et demi de martyrs pour la liberté et l'émancipation du colonialisme brutal".

"La jeunesse algérienne, fidèle aux idéaux et aux valeurs de ses aïeux, porte toujours son flambeau depuis le recouvrement de la souveraineté nationale, l'Algérie ayant entamé la phase d'édification et commencé, avec l'aide de ses enfants, à jeter les bases du développement de l'individu et de la société", a-t-elle ajouté, rappelant "les précieuses réalisations accomplies dans divers secteurs".