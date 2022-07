Afrique du Nord: JM/Handball/ Messieurs Gr.B /Algérie - Espagne (19-31) - Déclarations

Arzew — Déclarations recueillies par l'APS, à l'issue du match Algérie - Espagne (19-31), disputé samedi à la salle du 24-février d'Arzew, dans le cadre de la 5e et dernière journée (Gr.B) du tournoi de handball des Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet) :

Rabah Gherbi (sélectionneur/ Algérie) : "Tout d'abord, je tiens à remercier le public pour son soutien jusqu'à la dernière minute, il est magnifique. Je demande à nos supporters de nous excuser après cette élimination. Les joueurs ont raté le début de la rencontre en se voyant menés au score (6-0), ce qui nous a complètement perturbé pour la suite.

Nous avons affronté une coriace équipe d'Espagne, alors que nous avons joué amoindris (absence d'Abdi et Berkous pour blessures, ndlr). J'ai donné la chance à d'autres joueurs pour s'exprimer, c'est eux l'avenir de cette équipe. Je nourris beaucoup de regrets à l'issue de ce premier tour, car je pense que nous aurions pu se qualifier, je regrette particulièrement le match nul face à la Macédoine du Nord (24-24).

Comme je l'ai dit auparavant, ces JM constituent une étape préparatoire en vue de la CAN-2022 en Egypte qui reste notre principal objectif. J'ai pris en mains cette équipe après plus d'une année en hibernation, je pense que j'ai parvenu à remettre la sélection sur rails au niveau international. Concernant le match de classement pour la 5e place face à la Tunisie (lundi, ndlr), ce sera un derby à 50/50. Nous allons tout faire pour se racheter et terminer le tournoi sur une bonne note ".

Abdelkader Rahim (joueur/ Algérie) : " Nous avons joué un match très compliqué, on n'a pas été bons. Ce n'était pas notre niveau. Nous sommes une équipe en pleine période de reconstruction, on commence juste à jouer ensemble. Cela fait 15 ans que je suis en équipe nationale, c'est toujours difficile, on se voit trois jours par an seulement.

Il y a une CAN-2022 qui arrive, si le handball algérien veut toujours exister, il faudra réaliser une bonne performance en Egypte et essayer de se qualifier au Mondial. Il faut qu'on reste soudés entre nous et s'accrocher, car il y a beaucoup de travail à faire. C'est une grande déception pour nous. Je ne veux pas parler de ce qui se passe actuellement à la Fédération (dirigée par un directoire, ndlr), je préfère me concentrer sur le terrain. Il manque beaucoup de choses au handball algérien pour qu'il puisse retrouver sa véritable place, mais il faut redevenir une grande nation de handball, en reprenant tout à zéro ".

Mohamed Aziz Derouaz (commissaire des JM-2022 et ancien sélectionneur de l'équipe nationale de handball) : " La participation de l'équipe algérienne a été positive, avec notamment deux victoires et un nul, ce dernier nous a été fatal face à la Macédoine du Nord. Nous devons être réalistes, en revenant en arrière, il y avait une Fédération de criminels qui gérait ce sport.

L'équipe nationale est restée pendant plus d'une année sans rassemblement ni le moindre travail, c'est un crime envers ces athlètes. Depuis le retour à l'activité pour la sélection, les conditions de travail étaient déplorables. Nous devons rebâtir cette équipe sur ses acquis, qui sont positifs. Le rendement du Sept national est à saluer, je remercie le staff technique et les joueurs pour leurs efforts. L'équipe nationale doit continuer à travailler en vue de la CAN-2022 (9-19 juillet), qualificative au Mondial. S'il y a une discipline en sports collectifs capable de se distinguer sur le plan international c'est bien le handball ".