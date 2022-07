Algérie: Sonatrach - Hausse de 70% du chiffre d'affaires à l'exportation à fin mai 2022

Alger — La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation à fin mai 2022 de 21,5 milliards de dollars, contre 12,6 milliards de dollars à fin mai 2021, en hausse de 70%, a indiqué un bilan sur les réalisations du groupe durant les 5 premiers mois de l'année en cours.

La production primaire d'hydrocarbures a atteint, quant à elle, les 79,2 millions de tonnes équivalents pétrole (TEP) à fin mai 2022, en hausse de 2% par rapport aux réalisations à fin mai 2021, est-il précisé dans le bilan présenté par le directeur Gestion de la Performance au sein du groupe, Mohamed Rochdi Boutaleb lors d'une conférence de presse animé dimanche au siège de Sonatrach.

Le volume des ventes d'hydrocarbures (exportations + marché National) s'est élevé à 67 millions TEP, en hausse de 0,3% par rapport aux réalisations à fin mai 2022, alors que les importations des produits pétroliers ont atteint un volume de 95000 tonnes, en baisse de 14% par rapport à la même période.

En matière de réception et de mise en service des projets durant la même période, le bilan présenté a cité le gisement d'huile de "Hassi Bir Rekaiz Phase I", réalisé en partenariat avec la société publique thaïlandaise pour l'exploration et la production de pétrole (PTTEP) et le Centre de supervision du réseau de transport par canalisations.

Durant les 5 premiers mois de l'année 2022, le groupe Sonatrach a procédé également à la signature du 2ème contrat d'exploration et production d'hydrocarbures sous l'égide de la loi 19-13, sur le gisement Zarzaitine avec le partenaire chinois SINOPEC et la signature de contrats de réalisation des projets Unité Methyl Tert- Butyl Ether "MTBE" à Arzew et le Bac de stockage de GNL à Skikda.

Le bilan comprend aussi la réalisation de quatre (04) nouvelles découvertes d'hydrocarbures, dont une (01) en partenariat.