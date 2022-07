Ile Maurice: Enn ti balad - Dans les locaux de l'ICAC...

De temps à autre, l'institution censée combattre la corruption fait la une des journaux ; parfois, après des saisies record de drogue, sinon, pour des enquêtes qui n'aboutissent à aucune action judiciaire.

Sa perception dans le public est tout aussi contradictoire. Pour certains, il est à la hauteur dans son rôle, tandis que pour d'autres, il est perçu comme un organisme qui, aussi élégant qu'il puisse paraître de l'extérieur, est tout aussi vain en fonctionnement interne, car il serait complice de la couverture de crimes financiers. Si vous vous êtes déjà demandé ce que l'on ressent en y entrant, on y était...

Journée lugubre, froide et pluvieuse, une température descendant à 14 °C dans la région de Réduit. Bien qu'il s'agisse d'un jour typique de la saison hivernale, se tenir devant le bâtiment de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) dans l'attente d'y entrer, n'est certainement pas habituel. À l'entrée principale, à côté du parking et sur la route déserte derrière l'hôpital Welkin, on peut déjà voir le grand bâtiment incurvé de cinq étages, gris foncé.

Les vitres réfléchissantes en miroir argenté et la grande porte en miroir réfléchissant sont prêtes à intimider tout individu assez (mal)chanceux pour poser le pied dans ses locaux. Le message est fort et clair, fidèle à l'essence même de la raison d'être de l'institution créée en 2002 : "Nous voyons qui vous êtes. Vous, cependant, ne pourrez jamais nous repérer d'où vous êtes, alors que nous surveillons chacun des pas qui vous rapprochent de notre radar."

À l'entrée, un garde de sécurité, en chemise blanche, pantalon noir et masque chirurgical, nous salue et scanne notre température corporelle. La raison de notre visite connue, nous descendons du véhicule et prenons le chemin piétonnier qui mène à la grande porte en miroir réfléchissant. L'espace extérieur bien conçu est doté d'une cafétéria juste à côté de l'entrée. L'allée goudronnée, lisse et humide, dégage une odeur de gouttes fraîches de pluie. L'une des réalisations de l'institution est le célèbre blanc, avec une base bleu corail, sur une petite pelouse près de la porte vitrée qui mène à l'intérieur.

Un spectacle à contempler, car ce que nous avons toujours vu dans les journaux prend maintenant vie. Ce yacht dont la valeur estimée est de Rs 5 millions a été saisi à La-Gaulette, le 7 mai 2019, dans l'enquête sur le trafiquant Mike Brasse. Les éléments préliminaires de l'enquête auraient révélé que le yacht avait un lien avec le réseau de Mike Brasse.

L'ICAC avait estimé qu'à l'état de neuf, ce yacht aurait coûté presque Rs 30 millions. Les enquêteurs soupçonnaient également que le bateau pouvait faire des voyages allers-retours à la Réunion ou Madagascar de l'île Maurice. Il n'est qu'un des nombreux véhicules saisis par l'institution. Qu'il soit ou non exposé délibérément à la vue de tous pour montrer l'effort collectif et cumulatif de l'institution dans sa lutte contre la corruption, ce yacht raconte sa propre histoire.

Devant la porte de verre peu accueillante et intimidante du bâtiment géant, juste avant d'entrer, on ne peut s'empêcher de se laisser aller à des pensées contradictoires : ce bâtiment a été le témoin d'histoires les plus étonnantes comme les plus terrifiantes du pays. C'est presque comme si, à chaque jour qui passe, il avait vécu pour créer, participer et parfois échouer dans l'histoire. L'histoire de chaque individu qui y entre est différente : peur, désespoir, regret, culpabilité et espoir. Et puis, il y a ceux qui ont presque réussi à y accéder avant que leurs vies ne soient prises. En tout cas, l'ex-agent du MSM. Soopramanien Kistnen n'y est jamais parvenu. Son corps a été retrouvé dans un champ de cannes à Telfair en octobre 2020, non loin de l'institution.

Alors que les tuiles gris foncé de l'extérieur du bâtiment semblent se fondre dans le climat hivernal typique de Réduit, l'intérieur est plutôt confortable, invitant et fascinant, et nous fait réaliser que nous venons de pénétrer dans un organisme statutaire de collecte de renseignements et d'enquête. La peinture murale blanc cassé s'harmonise parfaitement avec la plante d'intérieur juste à côté de la porte. N'oublions pas le distributeur de gel hydroalcoolique. Le carrelage marron clair et les faibles faisceaux des plafonniers donnent un ton légèrement chaleureux, qui apaise les yeux et calme l'esprit, contrairement aux extérieurs intimidants et lugubres. Presque comme si cela avait été fait délibérément pour nous pousser dans une zone d'inconfort - ou si l'on peut dire - après avoir déjà instillé une peur subconsciente dans notre psyché. Pour autant que nous le sachions, des études ont montré qu'une lumière plus forte tend à intensifier nos émotions, tandis qu'une lumière faible les maintient stables. Il en résulte que les gens sont capables de prendre des décisions plus rationnelles en cas de faible luminosité et qu'il leur est plus facile de se mettre d'accord avec les autres lors de négociations. Les bureaux en bois bien protégés de la réception, où nous sommes accueillis par deux femmes qui, avec leur blazer noir, font preuve d'un style et d'un pouvoir impressionnants.

On nous demande de nous rendre dans la salle d'attente. La table basse noire est entourée de sept canapés noirs. Nous nous asseyons. Ils sont plutôt confortables. Il y a un filtre à eau dans un coin. Ce salon est plutôt accueillant et relaxant. Nous apercevons une étagère en bois vide. Quelques livres ou magazines auraient été utiles. Le grand écran de télévision noir au mur est éteint. Sur le côté droit de l'un des murs se trouvent dix petits casiers, avec leur clé respective affichée. Nous nous demandons ce qu'ils contiennent. Nous aurions pu vérifier s'il n'y avait pas eu les caméras de surveillance. Hors, on dit que la curiosité tue le chat. Parmi les choses qui attirent notre attention, des affiches et peintures murales. Deux sont de couleurs vives, avec des slogans forts : "Corruption is addiction, Say No to it" et "Unissons notre force pour que notre ile sourie à nouveau". Les autres nous rappellent de nous désinfecter les mains, de pratiquer la distanciation physique et de porter le masque, conformément aux précautions contre le Covid-19.

Au bout d'un quart d'heure, nous franchissons une autre porte au bout du salon, qui nous conduit cette fois à droite vers l'ascenseur. Au troisième étage se trouve ce qu'ils appellent la salle de conférences. Nous sommes surpris de constater qu'il s'agit en fait d'un immense auditorium. Murs en bois, tapis en velours gris foncé et sièges à coussins en velours rouge - tout cela donne l'impression que nous sommes assis dans la section VVIP d'un cinéma, le regard fixé sur la scène et l'immense écran de verre. Le drapeau national se dresse fièrement sur la scène, ce qui nous rend fiers à notre tour.

Cette institution a pour principales fonctions l'éducation, la prévention et l'investigation. Il s'agit notamment d'éduquer le public contre la corruption, d'obtenir et d'encourager le soutien du public dans la lutte contre la corruption, de recevoir et d'examiner toute allégation selon laquelle un délit de corruption a été commis et de détecter ou d'enquêter sur tout acte de corruption. Il convient de mentionner que si l'ICAC a le pouvoir de mener des enquêtes et, s'il le juge nécessaire en fonction de la crédibilité professionnelle de ses agents, des éléments d'un délit et de la disponibilité des preuves, d'envisager la poursuite d'un individu, ce pouvoir appartient au bureau du Directeur des poursuites publiques, qui donne les orientations, les conseils et le dernier mot sur la poursuite ou non d'individus en vertu de la loi, selon son jugement.

Le temps est arrivé pour notre conférence. Ajoutez à ces intérieurs fascinants, les 20 ans d'histoire de l'institution et vous obtenez l'endroit idéal qui vous donne l'impression de rencontrer le détective consultant Sherlock Holmes. Après avoir lu les œuvres de l'auteur britannique Sir Arthur Conan Doyle, notamment A Study in Scarlet (1887), et regardé la série Sherlock de la BBC sur Netflix, nous pouvons maintenant comprendre exactement ce qui se passe dans la tête des personnages qui rencontrent le détective Holmes, surtout lorsqu'il utilise ses compétences d'observation, de déduction, de médecine légale et de raisonnement logique à la limite du fantastique, pour enquêter sur des affaires dans son propre style (bizarre). Bref, un lieu et des gens qui ne donnent aucune raison d'être intimidé ou effrayé (sauf si vous y êtes convoqué pour une enquête).