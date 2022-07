Soudan: Le Conseil de Souveraineté accueille la visite du Chef de l'UNITAMS à Genaina

Genaina — Les Membres du Conseil de Souveraineté de Transition, dirigés par le Vice-Président du Conseil, Général Mohamed Hamdan Daglo, ont salué la visite Samedi par le Chef de la Mission Intégrée des Nations Unies pour l'Assistance à la Transition au Soudan (UNITAMS), des représentants des organisations et agences des Nations Unies à Genaina, capitale de l'État de l'Ouest Darfour.

Le membre du Conseil de Souveraineté de Transition, Dr Al-Hadi Idris, a déclaré à la presse que lui et ses collègues du Conseil de Souveraineté ont accueilli la délégation des Nations Unies, dirigée par Volker Perthes, qui s'occupe d'aider les personnes affectées et déplacées dans l'Ouest Darfour.

Il a dit que Volker et la délégation qui l'accompagnait ont été informé des objectifs de la visite du Vice - Président et des Membres du Conseil de Souveraineté à Genaina pour deux semaines dans le but d'imposer le prestige de l'État, réaliser les réconciliations sociétales et œuvrer pour le retour des personnes déplacées dans leurs villages d'origine des institutions de l'État.

Dr Idris a indiqué qu'ils ont également informé la délégation des Nations Unies des efforts et des accomplissements réalisés en ce qui concerne les réconciliations qui ont eu lieu entre les Messairiya et les Rezaigat, les Aranga et les tribus arabes, et les tribus des Gimir et des Tama, et la cessation des hostilités entre les tribus Arabes et les Massalit, ainsi que leur visite aux personnes déplacées de Kerendeg.