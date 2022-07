Guinée: Le Congrès de l'Internationale Libérale se poursuit à Sofia, en Bulgarie, avec Cellou Dalein Diallo comme l'une des vedettes de la rencontre.

Depuis son arrivée en terre bulgare, le Président de l'#ANAD et Vice-Président de l'Internationale Libérale enchaine des réunions. Entre autres, il a participé à la 205e Session Administrative du Comité Exécutif qui a tablé sur plusieurs résolutions.

En aparté, Cellou Dalein Diallo a rencontré le Conseil des Présidents Libéraux. Cette rencontre privée avait réuni de grandes personnalités du monde libéral.

Le Président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée s'est entretenu avec de nombreuses personnalités de marque qui ont assisté à ce Congrès, dont entre autres #Ilhan_Kyuchyuk, député au parlement européen et co-président de l'Alliance des Libéraux et des Démocrates Européens (ALDE) ; #Daniel_Kaddik, Directeur Exécutif du Forum Libéral Européen) ; #Hakima_el_Haité (Présidente de l'Internationale Libérale ; #Sir_Graham_Watson, ancien Président du parti ALDI, et tant d'autres.

Lors de ces réunions, ils ont discuté des grandes questions du moment, notamment sur la guerre en Ukraine et de la sécurité mondiale, le rôle de l'État et des organisations dans la reconstruction de l'ordre libéral mondial, la défense, la sécurité et les perspectives économiques dans un monde confronté à des défis complexes. Sur tous ces grands sujets, le Président de l'ANAD a exposé des points de vues importants.

#Cellou_Dalein_Diallo a également honoré de par sa présence la réunion du #Comité_Exécutif du #Réseau_Libéral_Africain qui a réuni tous les partis libéraux venus du continent Africain - francophones et anglophones.

Le jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet, Cellou Dalein Diallo a participé au vote qui a conduit à l'intégration au sein de la grande famille Libérale de deux nouveaux partis membres de pleins droits, et de quatre autres partis libéraux comme observateurs. Trois Think Tanks ont aussi rejoint l'Internationale Libérale qui est la plus grande confédération de partis politiques dans le monde.

La soirée de ce vendredi 1er juin a ete marquée par une discussion présidée par l'ancien président du parlement de l'#Irlande_du_Nord, #Lord_John_Alderdice autour d'une réflexion sur l'avenir du Libéralisme.

Ce vendredi 1er juin, un gdiner_gala a été offert par #Sa_Majesté_le_Roi_Simeon_2_de la Bulgarie. A cette occasion, le #premier_prix_Hans_Van_Baalen pour le Libéral a été décerné au Roi pour reconnaitre ses efforts à rendre la Bulgarie un pays uni, fort où peut germer et prospérer les valeurs libérales.