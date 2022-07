Soudan: Daglo rencontre le Chef d'UNITAMS à Genaina

Genaina — Le Vice - Président du Conseil de Souveraineté de Transition, Général Mohamed Hamdan Daglo, a tenu une réunion Samedi à Genaina, capitale de l'État de l'Ouest Darfour, avec le Chef de la Mission Intégrée des Nations Unies pour l'Assistance à la Transition au Soudan (UNITAMS), Volker Perthes, en présence des membres du Conseil de Souveraineté Dr Al-Hadi Idris et Al-Tahir Hajar, le Wali (gouverneur) de l'État de l'Ouest Darfour Khamis Abdalla et des représentants d'un certain nombre d'organisations des Nations Unies.

Le Vice-Président du Conseil Souverain de Transition a donné à la délégation un exposé détaillé sur leurs efforts dans le processus de réconciliation tribale, l'imposition du prestige de l'État, et les efforts en cours pour le retour volontaire des personnes déplacées qui sont maintenant dans les institutions de l'État dans leurs camps avant leur retour volontaire à leurs villages d'origine.

Daglo a souligné le souci de l'État d'assurer la sécurité et la protection pour tous les citoyens, et de protéger la saison agricole, en faisant allusion aux visites effectuées dans les zones de Jebel Moon, Sirba et le camp Kerendeg, et le besoin de ces communautés pour le soutien humanitaire, appelant les Nations Unies et ses agences à intervenir pour aider les personnes déplacées.

De son côté, le Chef d'UNITAMS), Volker Perthes, a salué les réconciliations réalisées par le Vice-Président du Conseil de Souveraineté, Général Mohamed Hamdan Daglo, et les membres du Conseil de Souveraineté Al-Tahir Hajar et Dr Hadi Idris entre les composantes tribales dans l'Ouest Darfour, appelant les communautés réconciliées à coopérer entre elles-mêmes et à aider au maintien de la sécurité et à la réalisation de la paix.

Volker a affirmé que les Nations Unies et ses organisations étudieront le plan de l'État de l'Ouest Darfour pour le retour des personnes déplacées et les défis rencontrant cette question dans le but de contribuer et d'aider à leur retour moyennant des solutions durables.

Il a expliqué qu'ils écouteront, lors de leur visite, des déclarations des représentants de la communauté Darfourienne, des administrations indigènes, des Massalit, des tribus Arabes et des personnes déplacées, en particulier les habitants de Kerenek, souhaitant que les membres du Conseil de Souveraineté réussissent à assumer bien leur mission.