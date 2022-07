Burkina Faso: 5e RGPH - Une base de données actualisée pour la planification des projets et programmes de développement

Des résultats présentés par le Directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie Boureima OUEDRAOGO et son équipe, on note qu'en 2019, la population résidente du Burkina Faso est de 20.505.155 habitants dont 51.7% de femmes. 15 145 043 habitants de cette population vivent en milieu rural, soit 73,9 % de la population.

Cette population est par ailleurs, à majorité jeune (45,3 % de moins de 15 ans). Du 5e RGPH, on retient en outre, que la population a connu un taux de croissance de 2,4 % et une espérance de vie de 64 ans pour les femmes et de 60 ans pour les hommes.

Pour Abel SOME, les résultats définitifs du 5e RGPH constituent des éléments de repère pour mesurer les progrès réalisés par notre pays aux plans social et économique. Ils indiquent l'ampleur des efforts que le gouvernement devra déployer pour la réalisation effective des ambitions de développement.

La Coordonnatrice résidente du système des nations unies au Burkina Faso Barbara MANZI note avec satisfaction les progrès réalisés par le Burkina Faso dans l'amélioration des certains domaines comme la santé et l'éducation.

Les résultats constituent une base de données pour la planification des projets et programmes de développement.