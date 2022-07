Togo: ESA (Togo)-ESIC (France), du coller-coller pour un meilleur devenir des étudiants togolais et africains

Le vendredi 1er juillet 2022, un accord cadre de partenariat a été signé entre l'école Supérieure des Affaires (ESA) du Togo et L'École Supérieure d'informatique et de Commerce (ESIC) de Paris. Une convention a été scellée dans les locaux d'ESA Agoè en présence des étudiants et de la presse, à cet effet.

Dans sa vision de l'école innovante de référence au Togo et en Afrique, ESA-Togo ne cesse de mettre en œuvre tous les moyens visant à améliorer l'état de l'innovation et de l'entrepreneuriat au plan national et et sous-régional.

C'est fort de sa réputation en matière de compétences dans les filières informatiques et commerciales que l'ESIC-France est désormais partenaire d'ESA.

La cérémonie de signature de ce 17ème partenariat d'ESA a été présidée par le fondateur d'ESA, Dr Charles Birregah dans les locaux de l'ESA-Agoè, aux côtés du Professeur Octave Nicoué Broohm, Ex-ministre de l'enseignement supérieur et Président du Conseil scientifique d'ESA ; du Secrétaire général d'ESA, Steve Barrigah-Benissan ; du Médiateur d'ESA ; et de la délégation de l'ESIC venue de la France, composée du Directeur pédagogique de la filière commerciale de l'ESIC, Jérôme Gouzik et le Chargé des projets informatiques de l'ESIC, Joël Banka.

La convention signée entre le fondateur Charles Birregah et Jérôme Gouzik, vise à renforcer les compétences dans les filières porteuses d'emploi proposées par l'ESA en vue de garantir un emploi stable aux étudiants des 32 nationalités présentes aujourd'hui dans les campus d'ESA-TOGO, selon son premier responsable.

"Notre objectif, est de donner l'opportunité à nos étudiants de se tourner vers ces filières où il y a de l'emploi, où le taux de chômage dans les métiers est nul. L'École Supérieure d'informatique et de commerce de Paris est venue vers nous pour signer ce partenariat afin de former des experts dans le domaine de la cyber sécurité de développement informatique, des chefs de projets, de management informatique, de management commercial notamment le marketing digital en BTS, Licence et Master. L'un de nos objectifs est d'innover et de proposer des filières d'avenir avec de grandes compétences. Cependant, ce sont des domaines dans lesquels nous ne disposons malheureusement pas de compétences au niveau national, contrairement à l'ESIC qui a, à disposition, des enseignants compétants dans ces domaines, surtout dans la cyber sécurité", a expliqué M. Birregah.

"Nous avons une réputation bien soignée de la qualité de notre enseignement. Ce ci nous oblige à toujours être meilleur, proposer les meilleurs programmes et permettre aux étudiants qui sont diplômés de nos formations, donc de vos formations maintenant avec ce partenariat, de pouvoir avoir un bel avenir et s'insérer sur le marché du travail avec les meilleures armes possibles sur les métiers d'avenir", a déclaré Jérôme Gouzik, à cette occasion tout en souhaitant plein succès à cette relation basée sur l'éducation.

Cet accord qui sera déjà opérationnel dès la rentrée prochaine, couvre entre autres la filière commerce, qui commence par le BAC, avec le BTS jusqu'au BAC+5 : Master en Responsable Marketing et Commerce ; Master business développeur avec option Marketing digital notamment donc (sur tous les métiers aujourd'hui d'internet) ; et la filière informatique avec des BTS CIO, Licence de développer d'application et les Masters ESI (Expert en système d'information) avec les trois spécialités que sont, le Data scientiste, Expert en cyber sécurité et Chef de projet informatique.

Intervenant par visio depuis la France, la Directrice de l'ESIC, a laissé entendre, "Nous sommes fiers d'établir ce partenariat et de participer à la transmission du savoir-faire des métiers d'informatiques notamment le business Data et la cyber sécurité qui sont importants aujourd'hui sur le marché de l'emploi et en essor en Afrique."

Pour le fondateur d'ESA, "Aucune université, que ce soit publique ou privée, ne peut avoir toutes les compétences pour pouvoir former ses étudiants. Nous cherchons à travers des partenariats, des compléments des compétences des filières que nous avons.", Ce qui explique ce partenariat supplémentaire.

Il faut rappeler que ESIC est un établissement d'enseignement supérieur privé qui propose des formations certifiantes (diplômes reconnus par l'Etat), en Initial et en Alternance, en Commerce et en Informatique. Outre le présentiel, une possibilité est offerte aux étudiants d'ESA de suivre les cours d'ESIC en direct sur une plateforme afin "d'avoir la même formation" que les étudiants en France, ont certifié les deux partenaires.