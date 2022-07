Egypte: Premier League - Salah, joueur de Liverpool le mieux payé de tous les temps

Après avoir prolongé son contrat avec Liverpool, Mohamed Salah est devenu le joueur de Liverpool le mieux payé de tous les temps. Le quatrième du monde actuellement.

Les Reds ont annoncé vendredi la prolongation à " long terme " (2025) de l'Egyptien. Le club de la Premier League a dû aller loin pour garder l'ailier de 30 ans à Anfield. Salah devient donc le joueur le mieux payé de l'histoire du club.

Les médias britanniques disent que le Pharaon gagnera plus de 400 000 euros par semaine pour les trois prochaines saisons. Il est le 4e joueur le mieux payé au monde, après Kylian Mbappé (PSG - 1 000 000 £ par semaine, Lionel Messi (PSG - 960 000 £ par semaine et Neymar (PSG - 606 000 £ par semaine).

Arrivé en 2017 de l'AS Roma, la superstar a disputé 254 matchs avec les Reds et a signé 156 buts et 63 passes.

How do Mo Salah's wages compare to the rest of world football? His new £400,000-a-week salary at Liverpool makes him the highest-paid player in the Premier League ahead of Cristiano Ronal...

