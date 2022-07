Afrique: Première radio privée du Sénégal - SUD FM, 28 années au service du public

1er juillet 1994-1er juillet 2022 : Il y a 28 ans naissait la première radio privée sénégalaise, Sud Fm. Un anniversaire célébré dans la sobriété pour une institution devenue aujourd'hui incontournable dans la scène médiatique sénégalaise.

La radio privée sénégalaise Sud Fm, du Groupe Sud Communication, a vécu hier, vendredi 1er juillet 2022, sa vingt-huitième année d'existence dans l'espace médiatique sénégalais. Inaugurée en effet par le président Abdou Diouf, deuxième chef de l'Etat sénégalais après le président-poète Léopold Sédar Senghor, la radio du groupe Sud communication dont l'ancien et défunt président du Cnra, Babacar Touré, fut l'un des membres fondateurs, a beaucoup contribué au renforcement de la démocratie et à l'épanouissement de la liberté d'expression, avec la diffusion d'émissions de société, politiques et culturelles, et de programmes interactifs, voire la diffusion en direct de résultats d'élections au soir de consultations électorales nationales. Ce qui fut d'un apport considérable pour l'avènement de la première alternance politique à la tête de l'Etat sénégalais.

Une libéralisation des ondes, une ouverture à la concurrence qui a fini de faire de l'ombre à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise, la RTS (public) qui jusque-là, détenait le monopole de la radio au Sénégal. Depuis, la radio Sud Fm s'est enrichie de moult stations régionales, accompagnant ainsi le boom des radios privées au Sénégal. Vingt-huit années après son lancement, Sud Fm continue aussi de se conformer à son rôle de pionnier et d'aiguillon dans la déclinaison d'une presse libre et équidistante de toutes les chapelles, qu'elles soient politiques, confessionnelles et autres, au grand bonheur du public sénégalais. Une preuve si besoin en était encore que la saga Sud Fm est loin d'être terminée.