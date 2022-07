Afrique Centrale: Réélection de Félix Tshisekedi en 2023 - Le parti politique AVC renforce le travail de terrain au Nord-Kivu

À l'approche des échéances électorales de 2023, l'heure est aux actions à impact visible dans les états-majors des partis politiques à travers le territoire de la République Démocratique du Congo mais aussi pour des potentiels candidats qui ambitionnent de postuler aux différents niveaux.

Pour Jacques Bashali, président interfédéral de cette formation politique au Nord-Kivu, le président de la République Félix Tshisekedi mérite, fort de sa volonté politique et ses réalisations pour le progrès social et la pacification de l'Est du pays, un autre mandat. Il s'est exprimé en ces termes : " Avec l'État de siège instauré au Nord-Kivu et en Ituri par le chef de l'Etat, il y a des signaux forts du retour de la paix dans ces coins du pays. Nous avions appelé les populations de Nyiragongo et de partout au pays de soutenir les Forces Armées de la République Démocratique du Congo qui se battent pour la sécurisation du pays face à l'ennemi. Félix Antoine Tshisekedi mérite un autre mandat électif et nous affutons les armes pour ça car sa vision rencontre les attentes de la population de l'Est du pays ".

C'est dans cette optique et dans un élan de redynamisation que le parti politique " Autre Vision du Congo " (AVC) multiplie des activités sur terrain. C'est le cas dans la province du Nord-Kivu. Et là, c'est un nouveau comité de l'interfédération qui a été présenté, le 30 juin.

Invité pour la circonstance, Stéphane Mashukano, coordonnateur provincial de l'Union Sacrée au Nord-Kivu a partagé les ambitions de AVC avant d'appeler tous les Nord-Kivutiens à accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi.

Pour rappel, le parti politique " Autre Vision du Congo " (AVC) de Didier Budimbu s'affirme davantage sur le terrain. L'AVC s'est imposée dans le gotha politique congolais en prônant une vision basée sur le changement et la lutte contre les antivaleurs en RDC.