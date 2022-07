Algérie: La bataille vitale que les jeunes doivent mener est celle de la conscience

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué que "la bataille, vitale et décisive, que nos jeunes sont appelés à mener et à gagner est celle de la conscience, laquelle implique de s'armer de nos valeurs nationales".

"La bataille, vitale et décisive, que nos jeunes sont appelés à mener et à gagner est celle de la conscience, laquelle implique de s'armer de nos valeurs nationales authentiques et de veiller à la préservation du legs des Chouhada, en s'inspirant de leurs exploits qui resteront gravés dans notre mémoire collective pour l'éternité", a affirmé le Général de Corps d'Armée dans un massage publié dans la revue El Djeich dans son numéro du mois de juillet, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance.

"Notre peuple, dans toutes ses composantes, en particulier les jeunes, se doit de saisir l'ampleur et la nature des complots ourdis contre notre pays, d'en avoir pleinement conscience, tout en œuvrant inlassablement à la préservation de l'unité des rangs afin de relever tous les défis", a-t-il ajouté.

Le Général de Corps d'Armée a appelé à adhérer "avec force" au projet de développement du pays et de faire de l'aspiration légitime à une Algérie nouvelle une "réalité palpable".

Il a estimé que cet objectif est "à notre portée, eu égard à notre volonté d'œuvrer de toutes nos forces au renforcement du front interne et de l'unité nationale et, partant, à la consolidation des fondements de notre pays".

Il a relevé que la défense nationale "n'est pas l'apanage des seules forces armées" mais concerne "tous les enfants de la Patrie, qui sont les forces vives et l'énergie de la Nation, pour concrétiser l'ensemble des actions politiques, militaires, sociales, économiques, juridiques et autres, afin d'être prêts à faire face à toute hostilité visant à porter atteinte à la souveraineté du pays".

"Le rôle du citoyen est aussi important que celui assigné à nos braves militaires déployés à travers le pays", a-t-il dit, soulignant, à cet égard, "le rôle vital qui échoit aux médias nationaux, en général, et aux médias militaires, en particulier, en matière de consolidation du lien Armée-Nation, de renforcement de l'unité nationale, de la cohésion nationale et de l'esprit de citoyenneté".

Sur un autre plan, le Général de Corps d'Armée a indiqué que "par fidélité à notre glorieuse Révolution et à l'œuvre de ses valeureux hommes, le Haut commandement de l'ANP a poursuivi ses efforts soutenus dans le cadre de la modernisation et du développement du corps de bataille, à la faveur du soutien de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale".

Il a salué les "grandes avancées" réalisées pour atteindre les plus hauts niveaux de disponibilité opérationnelle et la réunion des attributs de la puissance, "à même de nous permettre de faire face à toutes les menaces, quelles que soient leurs nature et origine".

Par ailleurs, M. Chanegriha a mis en avant "les résultats probants obtenus par l'ANP, au cours des deux dernières années, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, reflètent les aptitudes avérées des personnels de nos détachements, et leur détermination à assainir notre pays des groupes terroristes résiduels".

"Ce qui est certain est que les opérations qualitatives qui sont menées sont un signe fort que notre pays est sur la voie d'éliminer définitivement les derniers bastions du terrorisme et de faire échec à leurs sinistres desseins", a-t-il ajouté.

"Partant du principe que la sécurité et l'économie constituent des facteurs interdépendants, dès lors que la sécurité est une condition sine qua non du développement de l'économie", le Général de Corps d'Armée a soutenu que l'ANP "contribue efficacement à l'effort national visant à la concrétisation de la renaissance souhaitée de notre pays, en poursuivant le développement des industries militaires et en contribuant à la préservation du tissu industriel national".

Dans cet ordre d'idées, a-t-il affirmé, "il importe de souligner que l'approche adoptée dans le domaine des industries militaires nationales a conféré une importante impulsion à l'économie nationale, en contribuant à l'absorption du chômage et en offrant à des milliers de jeunes des emplois dans différentes spécialités, ainsi qu'à la réduction de la facture des importations".

"Il est tout à fait clair que la démarche de notre armée visant à développer davantage les industries militaires contribuera au renforcement du lien indéfectible unissant le peuple à son armée et au raffermissement de leur cohésion", a-t-il conclu.