Algérie: Les anciens étudiants et stagiaires tchadiens en Algérie annoncent la création de "l'Association des anciens d'Algérie"

N'djamena — Les anciens étudiants et stagiaires tchadiens dans les instituts et universités algériens, a annoncé la création de "l'Association des anciens d'Algérie" dans le cadre des préparatifs en cours pour la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

L'annonce a été faite lors de l'Assemblée constitutive des anciens étudiants et stagiaires tchadiens dans les instituts et universités algériens, tenue au siège du ministère tchadien des Affaires étrangères, à l'occasion de laquelle a été élu un bureau exécutif composé de neuf membres sous la présidence de Abdellah Tidjani.

Cette Association compte quelque 2.500 étudiants diplômés de l'Université algérienne au cours des 30 dernières années, dont plusieurs parmi eux occupent aujourd'hui des postes clés dans les ministères, l'administration et les différentes institutions tchadiennes, mettant ainsi le capital de leur formation et savoir au service de leur peuple et au développement de leur pays et ils constituent également un trait d'union et un pilier fondamental dans les relations d'amitié et de coopération constructive entre l'Algérie et le Tchad.